Anitta faz show morno na Virada Cultural para público fiel

O show de Anitta na Virada Cultural, no palco do Anhangabaú, começou ao meio dia deste domingo, 19, sem chuva, empurra-empurra ou grandes problemas de segurança. Acompanhada de dançarinos, a funkeira abriu a apresentação com o hit Bang, animando o público que se aglomerava em torno do palco.

Passado o gás inicial, o setlist mirou em canções mais lentas, que dominaram a primeira parte do show. ‘Você mentiu’, parceria com Caetano Veloso, e ‘Zen’, de 2013, foram alguns dos destaques. Embora ansioso por hits mais animados, o público aplaudiu bastante ao final de cada música.

As clássicas não ficaram de fora: 'Is that for me', parceria com Alesso, 'Sua Cara', com Pabllo Vittar, e 'Vai Malandra' foram pontos altos do show. Anitta enveredou pelo reggaetton em alguns bons momentos, como ‘Veneno’ e ‘Downtown’. ‘Onda diferente’, do novo álbum Kisses, levantou bastante o público e foi tocada duas vezes.

Anitta conversou com o público em duas ocasiões. Na segunda, perto do fim do show, agradeceu a ‘energia incrível’ e destacou a tranquilidade da apresentação. “Todo mundo na paz, famílias dançando ali no canto”, disse. Muitos pais levaram filhos pequenos para ver a cantora.

Durante todo o show, Anitta contou com um intérprete de Libras, ocupando posição de destaque no palco. A apresentação se encerrou com Show das Poderosas, hit que alavancou a carreira da cantora.