Anitta entra para lista de Melhores Músicas de 2019 da 'Time'

Anitta conseguiu mais um feito na escalada de sua carreira internacional. A carioca é a única brasileira presente na lista da revista ‘Time’ das 10 Melhores Músicas de 2019, que seleciona as faixas lançadas entre janeiro e maio deste ano.

‘Rosa’, parceria de Anitta com o americano Prince Royce, foi descrita como “um trip hop onde a cantora aproveita ao máximo sua voz sedutora, cantando em um espanhol que dispensa traduções”. A publicação ainda parabenizou “a maior popstar do Brasil”, acrescentando que a faixa “transporta ritmos latinos tradicionais em um contexto contemporâneo”.

Além de Anitta, outros dois artistas latinos aparecem na lista da ‘Time’, considerada uma das mais exigentes entre a imprensa americana. ‘Rebota’, do rapper porto-riquenho Guaynaa; e ‘Con Altura’, parceria entre o colombiano J Balvin e a espanhola Rosalía.

‘Rosa’ está presente em ‘Kisses’, projeto audiovisual lançado por Anitta em abril deste ano, no qual a artista canta em português, espanhol e inglês, além de fazer parceria com nomes como Snoop Dogg, Swae Lee e Caetano Veloso. No próximo mês, a carioca ainda aparece em ‘Faz Gostoso’, funk que gravou em português com Madonna, para o novo disco da Rainha do Pop.

Assista abaixo ao clipe de ‘Rosa’:

Confira abaixo a lista completa da 'Time' de Melhores Músicas de 2019 (até agora):

Anitta e Prince Royce - 'Rosa'

Cautious Clay - 'Sidewinder'

FKA twigs - 'Cellophane'

G-Eazy, Blueface, ALLBLACK e YG - 'West Coast Remix'

Guaynaa - 'Rebota'

Jonas Brothers - 'Sucker'

Lil Nas X e Billy Ray Cyrus - 'Old Town Road Remix'

Lizzo - 'Juice'

Mark Ronson e Lykke Li - 'Late Night Feelings'

Rosalía e J Balvin - 'Con Altura'