Angolano José Eduardo Agualusa autografa livro hoje Diferente do que foi publicado no Caderno 2, o escritor angolano José Eduardo Agualusa está em São Paulo e autografa hoje, a partir das 19 horas, seu livro Vendedor de Passados, na Livraria da Vila. Agualusa fez o maior sucesso na Festa Literária de Paraty (Flip) deste ano, no debate com Caetano Veloso. Ele vai conversar com o público, além de ler trechos de obras suas. Em sua segunda edição, a Flip rendeu para a cidade de Paraty quase R$ 1 milhão, com todas as pousadas da cidade tomadas pelos visitantes. A festa, que aconteceu de 7 a 11 de julho, e reuniu nomes prestigiados como Paul Auster, Martin Amis, Ian McEwan e Margaret Atwood, além dos brasileiros Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Lygia Fagundes Telles e Luis Fernando Verissimo, teve como "grandes surpresas" José Eduardo Agualusa e a escritora espanhola Rosa Montero (A Louca da Casa). Livraria da Vila - Rua Fradique Coutinho, 915, Vila Madalena. Telefone: 3814-5811. Hoje, a partir das 19 horas.