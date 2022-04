Angelina Jolie faz visita surpresa à cidade de Lviv, na Ucrânia

A atriz Angelina Jolie fez uma visita surpresa à cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, neste sábado, 30, informou o governador da região de Lviv no Telegram.

Leia Também Destino de refugiados, cidade ucraniana de Lviv é atacada pela Rússia

De acordo com Maksym Kozytskyy, Jolie - que tem sido uma enviada especial do Alto-Comissionado das Nações Unidas para os Refugiados desde 2011 - foi ao local para conversar com pessoas desabrigadas que encontraram refúgio em Lviv, incluindo crianças realizando tratamento após se machucarem no ataque de míssil na estação de trem Kramatorsk no início de abril.

O ataque na cidade ocidental ucraniana pareceu ter sido deliberadamente direcionado a uma multidão, em sua maioria de mulheres e crianças, tentando fugir de uma ofensiva russa, matando ao menos 52 pessoas e ferindo dezenas de outras.

"Ela está muito tocada pelas histórias [das crianças]", escreveu Kozytzkyy. "Uma garota foi capaz de contar, de forma privada, à sra. Jolie sobre um sonho que ela teve". Ele disse que Angelina também visitou um internato, falou com estudantes e tirou fotos com eles, acrescentando que "ela prometeu que vai voltar".

De acordo com Kozytskyy, Jolie também se encontrou com pessoas evacuadas chegando na estação central de Lviv, assim como voluntários ucranianos providenciando novas chegadas com ajuda médica e aconselhamento.

"A visita foi uma surpresa para todos nós", ele escreveu. "Muitas pessoas que viram a sra. Jolie na região de Lviv não podiam acreditar que era realmente ela. Mas desde o dia 24 de fevereiro, a Ucrânia tem mostrado ao mundo inteiro que há uma série de coisas incríveis aqui."