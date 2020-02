Andrew Weatherall, DJ e produtor, morre aos 56 anos

O músico, produtor e DJ britânico Andrew Weatherall, que ajudou a trazer os sons de acid house ao público de massa, morreu aos 56 anos. Os representantes de Weatherall disseram em comunicado que ele morreu nesta segunda-feira em um hospital de Londres, devido a uma embolia pulmonar.

"Ele estava sendo tratado em um hospital, mas infelizmente o coágulo sanguíneo atingiu seu coração. Sua morte foi rápida e pacífica", diz o comunicado.

Weatherall nasceu em Windsor, perto de Londres, e começou sua carreira como DJ em um clube noturno. Em seguida, fundou a gravadora Boy's Own Recordings e o projeto de produção Bocca Juniors.

Ele era respeitado por seus remixes de músicas de artistas como Happy Mondayse New Order, além de produzir o icônico álbum do Primal Scream Screamadelica, em 1991. Weatherall colocou várias camadas no som da banda de rock, além de um toque de dança que resultou em um dos albuns britânicos mais aclamados e celebrados dos anos 1990.

O autor de Trainspotting, Irvine Welsh, disse que estava "consternado" com a notícia da morte de Weatherall. "Gênio é uma palavra amplamente usada, mas não consigo pensar em outra coisa que o defina", escreveu Welsh no Twitter.

Tim Burgess, vocalista do The Charlatans, twittou: "Estou em choque e muito triste em ouvir que o viajante cósmico

Andrew Weatherall nos deixou. Foi um prazer conhecê-lo e compartilhar bons momentos. Descanse, amigo."