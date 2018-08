Ana Paula Arósio vai protagonizar minissérie da Globo O elenco da próxima minissérie da Globo, Mad Maria, que narra a epopéia da construção da ferrovia Madeira-Mamoré, na Amazônia, no início do século passado, será formado por Fábio Assunção, Ana Paula Arósio e pelo estreante Fidellis Baniwa. Assunção, que fará o médico americano Joe Richard Finnegan, e Ana Paula, que será a pianista Consuelo, formam o triângulo amoroso da trama, em plena Amazônia, completado pelo índio Joe Caripuna, personagem de Baniwa. O roteiro foi escrito há 20 anos por Benedito Ruy Barbosa, que se baseou no livro homônimo de Márcio de Souza, mas ficou na gaveta por motivos técnicos. "Naquela época não havia condições para as cenas de ação na floresta", explica Barbosa, que garante não ter mexido no texto original. A outra parte da história se passa no Rio, onde o político J. de Castro, vivido por Antônio Fagundes e o empresário americano Percival Farquhar (Tony Ramos) disputam o amor de Luiza, papel de Priscila Fantin. O elenco também conta com Juca de Oliveira, Cássia Kiss, Cláudia Raia, Walmor Chagas e Marcelo Serrado, entre outros. As gravações começam em Porto Velho, na semana que vem. "As cenas mais grandiosas ficaram viáveis, especialmente com a computação gráfica, que permite que se insiram atores em imagens gravadas", comemora o autor. "Vamos começar com 50 dias de gravação em plena selva, com 120 pessoas levadas do Rio e quase 300 contratadas lá. Depois, continuamos no Rio até março" adianta o diretor Ricardo Waddington.