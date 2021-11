Amazon destina 15% das vendas a projetos que valorizam talentos negros; compre agora

A Amazon criou uma página especial para homenagear o Mês da Consciência Negra, que acontece em novembro por conta do Dia da Conciência Negra, comemorado dia 20. A data foi escolhida por ser o dia da morte de Zumbi dos Palmares, líder quilombola símbolo da luta e resistência contra a escravidão.

Até 30 de novembro, 15% das vendas dos produtos desta página (clique aqui para acessá-la) serão destinados aos projetos Preta Comprando de Preta (que promove o empreendedorismo e empoderamento econômico de mulheres negras) e BHub (que oferece suporte para desenvolvimento de negócios com o intuito de aumentar a presença da mulher negra no mercado de trabalho).

Além de poder comprar livros, produtos de beleza, instrumentos musicais, bonecas e muito mais, ainda dá para conhecer e apoiar o trabalho de empreendedores negros e acessar diversas vagas de trabalho no própria Amazon. Quem for assinante da Amazon Prime também tem acesso a uma seleção especial de eBooks, playlists e filmes e séries com protagonistas negros.

Abaixo, veja alguns dos produtos que terão 15% das vendas revertidos para os projetos citados.

Livro "Por um Feminismo Afro-latino-americano"

Creme de Tratamento Óleo Extraordinário Cachos

Jorge Ben Jor - Box 5 CDs

Livro "Pele Negra, Máscaras Brancas"

Be(M)dita Ghee Reconstrução Papaia

Legend The Best of Bob Marley

Caneca 3D Pantegra Negra

Boneca Barbie Profissões - Boxeadora

Cavaco Acústico Giannini

Nelson Mandela: Longa Caminhada Até a Liberdade: Volume 1

Protetor Solar Facial L'Oréal Paris Cor Escura

Beyoncé - Disco de Vinil Homecoming

Touca Afro de Natação DaMinhaCor

Barbie Fashionista Negra com Cadeira de Rodas

Cartola 1976 - Série Clássicos em Vinil

