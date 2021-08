Aline Torres é a nova secretária de Cultura de São Paulo

Após receber o pedido de demissão do secretário municipal da Cultura de São Paulo, Alê Youssef, na noite desta quarta-feira, 25, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) já escolheu uma substituta para a vaga: a relações públicas Aline Torres.

Militante da área cultural e defensora das cotas, Aline Torres, a nova secretária tem 34 anos e é pós graduada em Gestão de Projetos Culturais pela USP. Aline atua nos movimentos negro e feminista e é atuante na comunidade de Pirituba, na periferia da capital. A nova secretaria foi candidata a deputada federal pelo PSDB em 2018, quando recebeu 14 mil votos, e a vereadora pelo MDB no ano passado tendo como base a periferia.

A ex-prefeita Marta Suplicy, que é secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura, foi ventilada para a vaga, mas Nunes optou por mantê-la na pasta para comandar eventos importantes este ano.

Foi a segunda vez que Youssef deixou a pasta da cultura. A primeira foi em 2020, quando foi cotado para concorrer na chapa de Bruno Covas à reeleição. Em nota, a Prefeitura de São Paulo "reafirmou o compromisso com a manutenção das políticas de fomento cultural da cidade. O prefeito sancionou, no último dia 10, a Lei nº 17.595, que determina que o valor orçado para a Secretaria Municipal de Cultura no Projeto de Lei Orçamentária para 2022 não será menor do que o de 2021.” Alê Youssef publicou um vídeo na manhã desta quinta-feira, comentando seu pedido de demissão da pasta.