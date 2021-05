Alcione e Teresa Cristina fazem show online gratuito no Dia das Mães

Alcione e Teresa Cristina, representantes de diferentes gerações do samba, se encontram em um apresentação para o Dias das Mães, com produção do Coala.lab. Elas mostrarão clássicos do gênero, músicas de seus repertórios e farão duetos inéditos. Dom. (9), 20h30. No canal no YouTube da TNT Brasil.

Show inédito de Silva

O cantor e compositor Silva apresenta pela primeira vez ao vivo o show de seu álbum Cinco, lançado em dezembro de 2020. Acompanhado por sete músicos, ele mostrará, além das novas músicas, sucessos que acumulou ao longo da carreira. Sáb. (8), 17h. Grátis. No canal do Silva no YouTube.

Moacyr Luz no projeto Nosso Samba

O cantor e compositor Moacyr Luz, acompanhado de seu violão, faz apresentação online dentro do projeto Nosso Samba. No repertório, sucessos que ele compôs, como Vida da Minha Vida, Saudades da Guanabara e Cabo Meu Pai. Sáb. (8), 21h. R$ 20/R$ 500.

Cantor Fred Martins além-mar

O cantor carioca Fred Martins, há quatro anos radicado em Portugal, faz show de lançamento de seu álbum Ultramarino, com composições inéditas. Transmitida de Sintra, a apresentação contará com as participações da cantora portuguesa Joana Amendoeira e da cabo-verdiana Nancy Vieira. Sáb. (8), 13h. Grátis. No canal de Fred Martins no YouTube.

Exposições e painel na fachada do Farol Santander

O Farol Santander está aberto para visitas presenciais. A exposição Floresta de Números, até 20/6, da artista francesa Emmanuelle Moureaux, mostra 15 mil números de papel. Além disso, um painel de 92 m2 na fachada exibe 65 fotos do fotógrafo Tuca Reinés, que retratam cidades brasileiras. Grátis. 7h/23h. Até 4/7.

Sesc-SP reabre para visita presencial

O Sesc São Paulo retoma, na 3ª (11), a visita presencial a dez exposições em suas unidades. Entre elas, a Oficina Molina – Palatnik, no Sesc Avenida Paulista, propõe um diálogo entre a obra de Abraham Palatnik e de Mestre Molina. No Consolação, Países Espelhados: Objetos, Imagens, Sabores, Memórias - Encontros Culturais entre o Brasil e Nações Africanas de Língua Portuguesa traz obras de países lusófonos como Brasil, Angola, Cabo Verde e Moçambique. Grátis. Agendamento obrigatório: sescsp.org.br/exposicoes.

Ary Barroso pelo Ballet Stagium

O Ballet Stagium apresenta sábado (8) o inédito espetáculo de dança O Canto da Minha Terra – Dançando Ary Barroso. Teatro J. Safra. R. Josef Kryss, 318. Barra Funda. 19h. R$ 20/R$ 50.