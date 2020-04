Advogado será secretário adjunto de Regina Duarte na Secretaria Especial da Cultura

Chefe de gabinete de Regina Duarte, o advogado Pedro Jose Vilar Godoy Horta será o secretário especial adjunto da Secretaria Especial da Cultura. Sua nomeação foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 28, e assinada por Braga Netto, ministro chefe da Casa Civil.

LEIA TAMBÉM > Novas regras prorrogam prazos de captação e execução de projetos da Lei Rouanet

Antes de entrar na pasta, em 6 de março, Pedro Horta, nascido em 1971, comandava o departamento comercial da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). Ele já foi secretário parlamentar e advogado de Celso Russomanno, candidado a deputado e a vereador e professor de direito constitucional.

Recentemente, Regina Duarte nomeou Heber Trigueiro como secretário do Audiovisual, Andrea Abrao Paes Leme como diretora do Departamento do Sistema Nacional de Cultura, entre outros assessores.