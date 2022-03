Adriana Varejão expõe 60 de suas obras na Pinacoteca de São Paulo

A exposição Adriana Varejão: Suturas, fissuras, ruínas reúne 60 obras, algumas inéditas e produzidas especialmente para a ocasião, configurando-se como a mais abrangente mostra da artista plástica carioca. Ocupando setes salas da Pinacoteca, a exposição apresenta as primeiras produções de Adriana, como as pinturas A praia, O fundo do mar e O Universo, todas de 1985, até as recentes pinturas tridimensionais de grande escala da série Ruínas de charque. Para o Octógono, espaço central da Pinacoteca, serão apresentados 5 trabalhos dessa série. Dois inéditos foram produzidos especialmente para esta exibição: Moedor (2021) e Ruina 22 (2022). Um terceiro destaque deste conjunto é Ruína Brasilis (2021), doada pela artista para a coleção da Pinacoteca. A curadoria é de Jochen Volz. Inauguração: sábado (26). 4ª a 2ª, 10h/18h. Pinacoteca de São Paulo. Pça. da Luz, 2, Luz. R$ 20. Compre aqui seu ingresso.

Doces criações

A mostra Espuma Delirante, do artista paranaense Rafael Silveira, com curadoria de Baixo Ribeiro (Choque Cultural), apresenta uma série de pinturas-objeto, instalações, vídeo-mappings e esculturas inspiradas em seu conceito de sorvete derretido. Em ambientes que se conectam, as 17 obras proporcionam, por meio de iluminação, sonorização, imagens que se movem, esculturas derretidas e paredes animadas, uma sensação de imersão aos visitantes. Entre as obras apresentadas, está uma escultura de um sorvete de 6 metros todo derramado. Inauguração: sexta (25). 3ª a dom., 9h/20h. Farol Santander. R. João Brícola, 24, Metrô São Bento. R$ 30. Até 7/8. Garanta seu ingresso.