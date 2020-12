Estão de olho em mim. Do nada, no meu site preferido começaram inúmeros anúncios de dieta. Em francês: “Recommendé por vous”. Ou canadense?

Isso parece coisa de canadense, um americano que fala francês e tem saúde pública gratuita. Francês é magro que dói. Crianças francesas não fazem manha e não comem porcaria. E os pais não fazem dieta, vivem numa.

Como descobriram que engordei? Tá, sim, comi pastel de feira, com caldo de cana, lógico, pedi PF da Casa do Porco, um sem-número de pizzas, méquis, sorvetes, queijos, pães do campo com fermentação natural, e bebi, bebi muito, rosé, tinto, branco, verde, cachaça, gim tônica, bebi, sim, todos os dias, bebi e pronto!

Não procurei sites de dieta, mas de vinho, assim me acharam, sacaram meu descontrole, imaginaram que engordava. Queria o quê? Salada e sopinha em toda quarentena?

“Mulher foge de bariátrica e usa fibras para perder metade do peso”, anunciou o primeiro. Fugiu do hospital? Mas com tanta fibra... Metade do peso foi literalmente pelo esgoto. Tudo bem com ela?

“Uma xícara às 21h30 encolhe sua barriga enquanto você dorme!”, dizia outro. É o sonho de todos, emagrecer enquanto dorme, aprender línguas enquanto dorme, a investir na bolsa, ganhar dinheiro, empreender, coisa de que não temos tempo enquanto estamos acordados.

Às 21h30 é quando costumo abrir a garrafa de vinho. Uma taça, ou duas de vinho branco, ou meia garrafa se os filhos deram trabalho e gritaram: “É tudo culpa sua!”.

Eles também estão descontrolados, como todos, claro, quem não está? A última foi: “Você nem queria que eu nascesse!”. Eu disse que queria, sim, que foi tudo planejado. “Ah, é? Ah, é? Então se arrependeu depois no dia seguinte, viu como é, fala, tá arrependido?”

O moleque tem apenas seis anos. Como sabe o que é arrependimento? Bem, diz o tempo todo que está “entediado”, cujo significado aprendi bem entediado na adolescência.

“Faça isso antes de dormir e você perderá 18kg em quatro semanas!”. Lá vem de novo nos dando a esperança de que “isso” nos faz perder. Pelas contas, daria algo como eliminar 150g por dia. Não é impossível. Apesar de qualquer leigo saber que, em dieta, a curva de perda de peso achata depois dos primeiros dias.

“Mincir du vendre: Um truc simple à faire dàs ce soir!” Tá, me mandaram em francês. E achei incrível saber que truque vem de “truc”. E que canadenses não têm tempo a perder e também oferecem a perda de peso no sono.

Como truc virou truque? Quando ocupou o Rio, o corsário francês René Duguay-Trouin, ao exigir o resgate de 610 mil cruzados, 100 caixas de açúcar e 200 bois para não destruir a cidade em 1711, deve ter dito: “Pas de truc”.

“Eliana manteve esse método barato contra a gordura da barriga até agora...”

“Gordura de barriga derrete à noite com esse material”. O material parece um suco verde bem apetitoso, e a modelo esquelética entrava num jeans de lutador de sumô. Foi então que cliquei. Me foi direcionado ao produto Keto Emagtramina Garrafa. Que não é verde. Dr. Rey quem o trouxe ao Brasil. Eliana e Lucina Gimenez aprovaram, segundo o anúncio.

“Ana Maria Braga, de 70 anos, surpreende o mundo com uma...”. Com uma dieta? Nem sabia que ela tinha feito uma. Muito menos que era conhecida no mundo todo. Gosto dela. Cliquei. De novo fui direcionado ao produto Keto Emagtramina, que vende até na Magazine Luiza, que aliás se chama Magalu. Vem com “60 cápsulas original”, diz.

O Keto parece um sonho: a droga perfeita. Segundo o site, ajuda na perda de peso, combate a celulite, protege a pele do sol, aumenta a longevidade. Contém Beta-hidroxibutirato, já pensou?

Diz que vem com ingredientes naturais e clinicamente comprovados para reduzir o apetite e queimar gordura. E Psyllium (Plantago Ovata), Colágeno, Vitamina C, Fibra Alimentar. Coloca nosso corpo em cetose! Em cetose! Fantástico!

Como se dizia antigamente, o que não mata engorda. No caso, emagrece. O Beta-hidroxibutirato “flutua no sangue e, o que é mais importante, pode atravessar diferentes barreiras importantes para poder ser transformado em energia o tempo todo. Uma das áreas mais importantes onde isso acontece é no cérebro”.

Opa. “A barreira hematoencefálica (BBB) geralmente é uma interface muito bem regulada, mas, como a BHB é uma estrela do rock e tão hidrofílica, seu cérebro sabe deixá-la entrar para que possa trazer energia para a festa a qualquer momento.”

É uma espécie de Rolling Stones da dieta? Se Lu aprovou...

Festa? Mas aí vou beber, comer coxinha, hot-dog, canapés de salão, quiche de alho-poró. Combate a celulite porque é um anti-inflamatório. Melhor que cloroquina? Sim, pois está em letras garrafais: NÃO CONTÉM CONTRAINDICAÇÃO NEM EFEITOS COLATERAIS.

Li que um sintoma que indica que uma pessoa está em cetose é o hálito de acetona, por exemplo. Pronto. Já vai ter maluco(a) na rede postando que água tônica tem quinino, que cura a covid, e acetona emagrece. Portanto, faz-se um Acetônica com gelo e limão, que os problemas acabaram.

