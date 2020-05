Ação Solidária Contra a Covid-19 supera meta em uma semana e prorrogada campanha

A campanha Ação Solidária contra a Covid-19 foi lançada no início do mês de abril, com o objetivo de arrecadar R$ 180 mil para a compra de 3 mil cestas básicas e produtos de higiene, destinadas a famílias em vulnerabilidade social. Promovida pela Vocação, uma OSC (Organização de Sociedade Civil), a ação, no entanto, conseguiu arrecadar R$ 258.749,49 em apenas uma semana, um valor 43,7% acima do esperado. Com isso, mais famílias que vivem em comunidades na Zona Sul de São Paulo poderão ser beneficiadas e auxiliadas por mais meses.

Por conta disso, a Vocação anunciou que vai prolongar a campanha online por mais 80 dias (aproximadamente até o mês de junho), em parceria com outras Organizações da Sociedade Civil nas comunidades onde atua.

As entregas de cestas e kits de higiene serão feitas semanalmente, conforme arrecadações recebidas pela campanha online e doações extras de empresas parceiras. Com isso, a Vocação pretende amparar por mais tempo as famílias que já estão sendo beneficiadas, além de ampliar o atendimento para outras famílias, que moram na zona sul de São Paulo e nas regiões de Itapecerica da Serra e Embu Guaçu.

“Acredito que o sucesso da Campanha contra covid-19 da Vocação até agora se deve ao maior engajamento das pessoas em contribuir com ações solidárias. Percebe-se um maior envolvimento das pessoas com as causas sociais, o que acaba beneficiando o Terceiro Setor como um todo. Ficamos muito felizes com os resultados da campanha e com a possibilidade de ajudar ainda mais famílias e por mais tempo”, conta o superintendente da Vocação, Celso Freitas.

Os valores arrecadados ajudarão na compra de mais 6 mil cestas básicas e kits de higiene que custam, em média, R$ 60. Para essa segunda fase da campanha, a meta será arrecadar R$ 360.000 para ajudar as famílias nos próximos meses, já que o cenário de isolamento social tende a continuar.

Os interessados em contribuir para a “Ação Solidária contra Covid-19” da Vocação só precisam acessar o site https://www.vocacao.org.br/campanha/covid19.html

A Vocação atua, há 53 anos, com ações para impactar a vida de crianças, adolescentes, jovens, famílias e suas comunidades na Zona Sul de São Paulo e regiões de M’Boi Mirim, Itapecerica da Serra e Embu Guaçu, buscando construir uma dinâmica social mais justa e igualitária.