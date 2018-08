Abertas as inscrições para o "Big Brother Brasil 5" A Globo abre hoje, no site www.globo.com/bbb, as inscrições para a quinta edição do reality show Big Brother Brasil. O site também trará uma seleção de 200 vídeos com a edição dos melhores momentos das quatro edições passadas do BBB, que ficarão disponíveis para o acesso gratuito por dez dias. As inscrições para o programa vão até 30 de setembro. Com direção de Boninho, BBB 5 tem estréia prevista para janeiro de 2005.