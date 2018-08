A loirinha Eliana, agora para maiores Mais uma loirinha se despede do público infantil. Eliana, a dona dos dedinhos mais famosos da TV, irá estrear um programa para adultos em março de 2005. Mas seu programa atual, dirigido ao público infanto-juvenil, termina bem antes - no dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Daí até março, os fãs de Eliana terão de se contentar com a estréia do filme ´Eliana e os Golfinhos´ e com o especial de verão da Record, ambos em janeiro de 2005. Nos corredores da Record, as pessoas envolvidas no projeto brincam que o nome provisório da atração é ´Eliana Para Maiores´. Até aulas de dicção a apresentadora está fazendo, para eliminar a mania de falar as palavras no diminutivo. "Mas não esperem me ver numa cama falando sobre sexo e drogas", disse Eliana. "O programa vai ser família", esclareceu a apresentadora pelo menos duas vezes na coletiva de ontem. A idéia de colocar a apresentadora em contato com outro público surgiu durante a renovação de seu contrato com a emissora, há cerca de um ano e meio. "Acreditamos que ela está muito bem preparada para falar com o público adulto. No fim de 2003, durante o especial de Réveillon, ela entrevistou Alexandre Pires e o resultado ficou bacana", explicou o diretor de programação da Record Hélio Vargas, o mesmo que convenceu o global Márcio Garcia a migrar para a emissora. Como a apresentadora vai desacelerar aos poucos até março, parte da imprensa vem afirmando que seu destino pode ser o mesmo de Adriane Galisteu, o limbo televisivo. "O programa vai estrear em março porque ela não poderia emendar um trabalho no outro", disse Hélio, meio aborrecido com os boatos. Já Eliana parecia bem mais sossegada. O programa vai ao ar às terças, das 22h30 às 23h30. Ela fez (de brincadeira) cara de desespero quando uma repórter perguntou se haveria a possibilidade do novo programa ser diário. "Programa diário é bem estafante", disse Eliana. "Quero mais tempo para me dedicar à família e a outras coisas no meu dia a dia". Isso inclui planos de casamento com o chef e empresário Eduardo Guedes. Filhos, por enquanto, nem pensar. A Record também prepara mais duas estréias: o programa de Tom Cavalcante, dia 27, às 22h, e a novela Escrava Isaura, 18 de outubro, às 19h.