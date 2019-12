A guerra dos streamings

O ano de 2019 será lembrado como o Pearl Harbor da TV americana, que reverbera em todo planeta; lembrando que o ataque surpresa à base americana no Havaí, de que poucos tinham ouvido falar, deu na adesão na Segunda Guerra dos titubeantes Estados Unidos, alterando o seu curso e o mundo em que vivemos.

O comprador de um produto Apple ganha assinatura da Apple TV+. Alguns calculam que, com a operação casada, o streaming consiga em pouco tempo mais de 100 milhões de assinantes até o final de 2020. A lembrar que a Netflix corre na frente, agora com uma enorme e relevante produção própria (a mais cara é The Crown, US$ 12 milhões/episódio). Sem contar as produções cinematográficas A Balada de Buster Scruggs, dos irmãos Coen, Dolemite Is My Name, que ressuscitou a carreira de Eddie Murphy, o incrível O Irlandês, de Scorsese, o espetacular filme História de um Casamento, de Noah Baumbach, e Dois Papas, do nosso aclamado Fernando Meirelles.

Netflix começa o ano de 2020 com mais de 160 milhões de assinaturas. O fim da parceria com a Disney poderia azedar o negócio. A diáspora será menor do que a esperada. A CNBC reportou que “apenas” 28% dos assinantes da Netflix migrarão para a Disney+.

A guerra de trincheiras está apenas começando. A HBO Max adquiriu com exclusividade séries da gigante europeia BBC, roubando uma parceira da AMC Network, que corre por fora se associando aos independentes Sundance Now, Britbox, WeTV, IFC, Urban Movie Channel, em busca de um público mais seleto.

Não se esqueça. A AMC Network, há mais 30 anos no mercado, foi corajosa e renovou a televisão a partir dos anos 2000 com Mad Men e Breaking Bad e é responsável por séries como Better Call Saul, Killing Eve, Rectify, The Staircase, Orphan Black, Doctor Who. Projetam dois milhões de assinaturas em 2020.

A Peacock será lançada em abril de 2020. Vai operar com anúncios, uma novidade, e o acervo NBCUniversal, que inclui The Office, Parks and Recreation, Saturday Night Live, 30 Rock, Downton Abbey.

Por fora correm a Globoplay, anunciando projetos próprios, Looke, parceira da brasileira Spcine, focada em cinema brasileiro, À La Carte Belas-Artes, do cineclubista André Sturm, Telecine, com mais de 2 mil filmes, Mubi, só de clássicos, Spamflix, só de filmes geeky, nonsense, cult, terror, comédia de vários países do mundo, streamings da Argentina, e por aí vai.

Com tamanho recurso financeiro das empresas mais ricas do mundo (Amazon, Apple, Google&YouTube, AT&T HBO MAX, Disney), os orçamentos explodem. Episódios, não temporadas, a preço de longas, viram norma.

A Disney, gigante do mercado de entretenimento, teve dez milhões de assinaturas no seu primeiro dia de streaming. Gasta uma nota para recuperar os assinantes que foram atrás das suas próprias séries antigas acomodadas por anos no catálogo da Netflix, um negócio da China que deixou todo mundo babando. The Mandalorian, spin-off de Star Wars, custou US$ 15 milhões/episódio.

A Apple lançou a Apple TV+, anunciando a série mais cara da história, The Morning Show (US$ 17 milhões/episódio). Drama que explora o desgaste da própria televisão e as consequências atuais do MeeToo nas relações de trabalho. E que, de cara, o cachê dos envolvidos. AT&T lançou o HBO Max e já botou banca: anunciou que baterá o recorde de série mais cara com Masters of the Air (US$ 250 milhões por menos de dez episódios).

A guerra foi declarada e é, na verdade, mais um passo na evolução da televisão. A revista Time decretou: “Todas essas empresas estão pensando longe. Em 2018, um estudo constatou que o interesse pelo Prime Video era o fator motivador de apenas 11% dos assinantes do Amazon Prime – o que a empresa bolou como uma maneira de incentivar a fidelidade do cliente mais do que uma fonte de receita. A Disney+, cuja contagem inicial de assinantes incluiu usuários que cancelaram no final da sua semana de teste gratuito, espera ter em 2024 entre 60 e 90 milhões de assinantes”.

Para o diretor da A+ E Studios, Barry Jossen, “no momento em que existem 31.600 programas de televisão, é realmente difícil entrar no mercado com tudo, e acho que começa daí. Mais do que nunca, todos esses compradores e prestadores de serviço estão se programando para o seu público; eles tentam chamar a atenção e se diferenciar do que todo mundo tem”.

O que as grandes querem para a televisão é a qualidade técnica do cinema. Porém, tem gente chiando. O veterano Warren Littlefield, produtor executivo de The Handmaid’s Tale e Fargo disse para a Time: “Penso que cada vez mais à medida que os preços estejam subindo, você ouve o termo ‘insustentável’. Acho que serviços diferentes, plataformas diferentes, determinarão o que é aceitável para eles. O orçamento de US$ 10 milhões por episódio costumava ser um número extraordinário. Embora seja muito dinheiro, não é mais considerado extraordinário”.

Judy Berman, analista da revista, pergunta o que a Streaming War, como ela chama, declarada pelos conglomerados mais poderosos, nos deixará de legado? Vai esmagar todo o resto? “Provavelmente, estaremos de volta a uma monocultura de programação única... Em vez de assistirmos a milhares de coisas diferentes e compartilhar nossos favoritos no boca a boca, todos estaremos no Twitter polemizando contra a mesma dúzia de super-heróis, assim como fazemos agora com filmes. Vai demorar um pouco até que a batalha da Disney, Netflix, Amazon, AT&T, NBCUniversal e Apple derrame seu primeiro sangue corporativo. Enquanto isso, seria de boa se aqueles que apreciam um cenário diversificado da televisão atual considerassem se ainda é possível impedir que nossos programas favoritos se tornem danos colaterais.”

As empresas mais ricas do mundo querem conteúdo de entretenimento. Podem tudo. O que vem a seguir, o sistema bancário? Será um massacre.