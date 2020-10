Filhos gerados durante o isolamento, no lockdown quentinho dos quartos, o futuro é de vocês.

Filhos do medo do beijo, do toque, do álcool em gel ao lado da cama e das máscaras enroladas e perdidas no lençol branco, o futuro é de vocês.

Crianças que quase nunca viram um sorriso sem focinheira. Crianças que sabem ler os olhos de quem fala (e serão ótimos jogadores de pôquer), o futuro é de vocês.

Crianças que não sabem de quantos dentes é feito um sorriso. Crianças que não mostram a língua. Crianças que sabem lidar com o tédio e brincam sozinhas. Crianças auto suficientes, o futuro é de vocês.

Crianças desmaterializadas, presentes no ar, no Zoom. Crianças não presenciais. Crianças que não se aglomeram na fila do escorrega. Crianças que aprendem, desde muito cedo, o valor de manter “uma certa distância”. O futuro é de vocês.

Filhos do home office, um dia vocês vão sair de casa e romper a casca. O futuro é de vocês.

O que será da geração corona? Quantos artistas estão se formando nesse ambiente? Quantos poetas vão escrever odes à vacina? E quantos crescerão negacionistas? Quantas delas serão epidemiologistas? Contadores? Zeladores? Urbanistas?

O que será da geração corona? Quantos políticos estão sendo forjados? Irão acreditar em quê? Em nome de quem?

A geração corona vai preferir sua parte em dinheiro ou amor? Abraçar árvore ou depositar em dinheiro vivo?

E o sexo, como vai ser?

Qual o legado da geração corona? A marca futura? O que estarão prontos para inventar? O que essa geração vai destruir?

Quantos erros irão perpetuar e repetir.

O futuro é de vocês, crianças. Façam bom proveito. Lambuzem-se. Vou ser um velho pré-covid, pré-histórico, daqueles que nunca perdem a oportunidade de lembrar como “no meu tempo era melhor”.

Calem minha boca, por favor.

O futuro é de vocês.

