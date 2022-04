‘A Felicidade Não se Compra'

Esse é o título brasileiro do filme de Frank Capra, cujo original é It’s a Wonderful Life (1946), obra que consolida o cinema como competidor da melhor literatura. Nele, confessa Capra na sua autobiografia The Name Above the Title – O Nome Acima do Título (Macmillan, 1971), em tradução livre –, ele investiu “tudo o que era e tudo o que sabia”.

No fim da Segunda Guerra Mundial, quando serviu no departamento de propaganda aliada, Capra estava afastado do ambiente ultracompetitivo de Hollywood e, com 50 anos, apostou na história The Greatest Gift (O Maior Presente>, também em tradução livre), um conto de Van Doren Stern não publicado. Nele, um pai de família quebrado financeiramente, como muitos neste Brasil, tenta se matar, mas um anjo enviado pelas preces dos seus entes queridos realiza o milagre de fazer com que ele veja a falta que sua vida faria caso não tivesse recebido o maior presente: vivido!

Nos Estados Unidos, o filme é engolfado pelo Natal, mas ele é, principalmente, uma crítica aos dois tipos de capitalismo. O do banqueiro egoísta, preso a uma cadeira de rodas – a prisão de todos os que amam o poder pelo poder –, e a do herói, dono de uma cooperativa que financia casas para trabalhadores e imigrantes (Capra foi um imigrante paupérrimo) e funciona como deveriam funcionar os “minha casa minha vida” sucessivamente canibalizados pelos populismos de direita e esquerda.

No fundo, o filme especula sobre um intrigante problema filosófico. A questão de ver o mundo no qual se viveu sem nele ter nascido. Um exercício que praticamos a todo momento. Um olhar duplo. No primeiro, o real, no segundo, a mesma vida, mas sem a nossa presença. Essa possibilidade de ver o mundo sem você é o melhor exemplo do poder do cinema.

Seu clímax ocorre quando o herói – à beira do suicídio – revê sua existência e implora para voltar porque compreende que todos somos feitos precisamente por problemas e dificuldades.

É quando Capra prova o quanto cada um de nós toca em muitas vidas. Neste sentido, A Felicidade Não se Compra é um filme crítico do capitalismo. É reveladora a consciência de que ser é melhor do que ter.

Neste momento de vendas eleitorais de felicidade, veja bem se você vai escolher o duro caminho de tirar o Brasil de suas ambiguidades populistas ou se vai preferir rever mais uma vez um mofado celuloide.