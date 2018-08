A arte do papel segundo os ingleses Seleção de gravuras que a Cultura Inglesa e o British Council exibem a partir de quinta-feira à noite no Centro Brasileiro Britânico, é uma mostra impressionante de quase 200 obras, assinadas por 21 artistas importantes do cenário inglês e que traduzem a importância da arte da gravura no cenário contemporâneo. O recorte curatorial proposto por Gerard Hemsworth - artista, curador e ex-diretor da Goldsmith College - reforça o caráter democrático desse tipo de produção, que serve como forma de expressão às poéticas mais distintas e permite ao mesmo tempo que os artistas difundam de maneira ampla seus trabalhos. A gravura não é a linguagem primordial da maioria dos artistas representados. Mas nem por isso elas têm uma importância secundária em sua produção. Aliás, característica importante da produção contemporânea é exatamente a transitoriedade entre os vários suportes em busca de formas distintas de expressão. Damien Hirst, um dos artistas mais pops do cenário britânico, que comparece na exposição com a coleção completa da série The Last Supper, parcialmente exibida na mostra Tate - The Bigger Splash. Outros artistas associados à midiática exposição Sensation, como os irmãos Jake & Dinos Chapman também fazem parte da seleção. Mas há outras inúmeras atrações, de celebridades como Anthony Caro, Richard Hamilton e Peter Blake, a artistas menos conhecidos como Siobhán Hapaska, Gillian Wearing e Catherine Yass. Quem quiser saber mais sobre o tema pode participar nesta quarta, às 14h30, da conversa aberta ao público entre Hemsworth, Brad Fain - o representante do estúdio londrino Coriander - e o artista Bruce McLean. A arte britânica também pode ser vista na exposição Transmission Cardiff/São Paulo, que será aberta amanhãhoje no Espaço Anexo. Com curadoria de Tereza de Arruda, a mostra reúne obras de jovens ingleses que têm como ponto de partida o corpo humano e trabalham de forma coletiva, no estúdio Tactile Bosch, em Cardiff. Paper Democracy. Centro Brasileiro Britânico. R. Ferreira de Araújo, 741, Pinheiros, 3039-0500. 9h/20h (sáb., dom. e fer., 10h/16h). Grátis. Até 31/12. Abertura na quinta-feira(23), às 20h Transmission Cardiff - Body Construct. Espaço Ophicina/Espaço Anexo. R. Barão do Bananal, 947, Pompéia, 3871 0450. 10h/18h (sáb., 11h/15h). Grátis. Até 12/11. Abertura quarta, às 20h