7 passeios culturais para aproveitar o feriado em SP

Com tantas atividades e passeios culturais programados para o feriadão em São Paulo, o Caderno 2 selecionou as melhores dicas de exposições, filmes e espetáculos para apreciar neste sábado, 6, e no domingo, 7. Confira:

Feira das Ideias

LEIA TAMBÉM > Diretora Duda Maia trata de amor e política em peças que estimulam diálogo entre pais e filhos

O Museu da Imagem e do Som (MIS) recebe neste feriado a Feira das Ideias, evento que reúne shows, oficinas e feira criativa, com programação para crianças e adultos. Entre os destaques do evento, que acontece nos dias 6, 7 e 9 de julho, estão uma intervenção artística com Fabio Polesi, que preencherá uma parede externa do museu com uma obra inédita, um pocket show de Zé Cafofinho e uma oficina de cerâmica para crianças.

Feira das Ideias. MIS - Av. Europa, 158 - Jardim Europa. Dias 6, 7 e 9. 12h às 19h. Entrada gratuita.

Lord of The Rings In Concert

O primeiro filme da franquia O Senhor das Anéis, A Sociedade do Anel, ganha acompanhamento de uma orquestra, que interpretará ao vivo a trilha sonora da produção. O concerto conta com 250 músicos e é formado por dois atos, que totalizam 2 horas e 20 minutos. Durante a apresentação, o filme dirigido por Peter Jackson será exibido em uma tela de cinema. Composta por Howard Shore, a trilha foi vencedora de três Oscars, três Globos de Ouro e quatro Grammies.

O Senhor dos Anéis In Concert. Espaço das Américas - R. Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo. 4, 5, 6 e 7 de julho. R$ 67,50 a R$ 200.

Lô Borges

O cantor Lô Borges apresenta neste feriado o disco Rio da Lua, lançado em abril deste ano, em duas apresentações no SESC Pompeia. Os shows contarão com músicas novas e sucessos da carreira do mineiro.

Lô Borges. SESC Pompeia - Rua Clélia, 93 - Água Branca. 6 e 7 de julho. R$ 30 (inteira).

Cinema

Quem quiser fazer um programa fechado para fugir do frio pode apostar no cinema do IMS Paulista. Na programação de sábado e domingo, estão os filmes Santiago, Itália, Divino Amor, Memórias do cárcere (sábado) e Deslembro (domingo).

Programação de filmes. IMS Paulista - Avenida Paulista, 2424. 6 e 7 de julho. R$26 (inteira).

Risadaria

Mais de cem espetáculos movimentam a 10ª edição do Festival Risadaria, que, neste ano, terá programação adulta e infantil totalmente gratuita. Entre os dias 6 e 7 de julho, os destaques são os espetáculos infantis O Livro do Mundo Inteiro e Tuingo e Bastião Uma Dupla do Baião, além das apresentações individuais dos humoristas Mhel Marrer, Rodrigo Capella, Victor Ahmar e Maloka.

Risadaria. Shopping Tietê - Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465. Até 28/7. Gratuito.

Três Histórias de Amor Para Crianças

A CCBB apresenta ao público a série Três Histórias de Amor Para Crianças, dirigida por Duda Maia. No sábado e no domingo é a vez da segunda peça da trilogia, Contos Partidos de Amor, adaptada a partir da obra de Machado de Assis.

Contos Partidos de Amor. CCBB - R. Álvares Penteado, 112 - Centro Histórico. De sexta a domingo, até 20/7. 15 horas. R$ 30 (inteira).

DŌ: a caminho da serenidade

A recém-inaugurada exposição DŌ – A Caminho da Serenidade traz a São Paulo a tradição da Ikebana – arte da vivificação floral por meio de arranjos. Com curadoria de Erisson Thompson de Lima Junior, Presidente da Associação de Ikebana do Brasil, a mostra traz todas as semanas dez novos arranjos que respeitam o ciclo de sazonalidade da natureza.

DŌ: a caminho da serenidade. Japan House - Avenida Paulista, 52. Das 10h às 18h. Entrada gratuita.