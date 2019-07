7 passeios culturais em SP para o último fim de semana de férias

Não faltam opções culturais para aproveitar o último fim de semana de férias em São Paulo. Entre exposições, oficinas, cinema e shows, o Caderno 2 separou sete passeios culturais para sexta, sábado e domingo. Confira:

Ana Cañas

A paulistana Ana Cañas apresenta o politizado álbum TODXS, lançado em 2018, no Sesc Guarulhos. O show acontece nesta sexta-feira, às 20h, com ingressos que vão de R$ 6 (carteirinha Sesc) a R$ 20 (inteira). Os ingressos podem ser adquiridos online, no site do Sesc, ou nas bilheterias da unidade.

Show Ana Cañas. Sesc Guarulhos -R. Guilherme Lino dos Santos, 1200. Sexta-feira, 20h. Entrada R$ 6 a R$ 20.

Manucaíma: Barca dos Corações Partidos

Com encenação de Bia Lessa, a peça inspirada no livro de Mário de Andrade acompanha o anti-herói Macunaíma, do nascimento à ida ao Sudeste em busca do Muiraquitã. O espetáculo acontece no Sesc Vila Mariana na sexta-feira, no sábado e no domingo, sempre às 20h. As entradas vão de R$ 15 (carteirinha do Sesc) a R$ 50 (inteira).

Macunaíma: Barca dos Corações Partidos. Sesc Vila Mariana - R. Pelotas, 141. Sexta, sábado e domingo, 20h. Entrada R$ 15 a R$ 50.

Tarsila Popular

Com curadoria de Adriano Pedrosa e Fernando Oliva, Tarsila Popular reúne cerca de 120 trabalhos da artista, que teve importância central no movimento modernista brasileiro enquanto uma das responsáveis pela Semana de Arte Moderna de 1922. Sucesso de público, a exposição recebeu 350 mil visitas até o momento e teve horário de visitação ampliado. Na sexta, o museu funciona das 10h às 21h. No sábado, das 10h às 0h. E no domingo, último dia da exposição, das 10h às 19h. De R$ 20 a R$ 40.

Tarsila Popular. Masp - Av. Paulista, 1578. Sexta, das 10h às 21h; sábado, das 10h às 0h; domingo, das 10h às 19h. Entrada R$ 20 a R$ 40.

Anima Mundi

A maior maratona de desenhos e filmes em stop-motion da América Latina chegou a São Paulo nesta quarta-feira, 24. Entre os destaques do festival, estão Tio Tomás – A contabilidade dos dias, de Regina Pessoa (Portugal), Um dia no parque, de Diego Parral (Espanha), Invisible, de Akihiko Yamashita (Japão), integrante do estúdio Ghibli, e o brasileiro Contra-filé, de Pedro Iuá. As sessões se dividem em quatro espaços: Itaú Cultural (Av. Paulista, 149 – Bela Vista), Petra Belas Artes (R. da Consolação, 2423 – Consolação), IMS Paulista (Av. Paulista, 2424 – Consolação) e Auditório Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana).

O evento também conta com programação infantil, que inclui oficinas de massinha (Sáb e Dom, 27 e 28/07, das 12h às 18h, Unibes), e sessão Maurício de Souza (Sáb, 27/07, às 13h30 – Unibes / Cine Teatro).

Anima Mundi. Sexta, sábado e domingo. Itaú Cultural (Av. Paulista, 149 – Bela Vista), Petra Belas Artes (R. da Consolação, 2423 – Consolação), IMS Paulista (Av. Paulista, 2424 – Consolação) e Auditório Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana). Várias sessões.

Festival do Cinema Latino Americano

Com foco no Chile, o Festival do Cinema Latino-Americano traz a São Paulo uma variada programação de 148 títulos de 16 países. Entre os lançamentos, estão produções de Cuba (A Música das Esferas, de Marcel Beltrán), Argentina (Eu, Menina, de Natural Arpajou), e os dois diretores estão entre os convidados internacionais, Chile (Cuecas Rasgadas, de Arnaldo Valsecchi), Colômbia (Menina Errante, de Ruben Mendoza), México (Asfixia, de Kenya Márquez), Paraguai (3-1=2 Rodando, de José Alcazar), Uruguai (Pornô para Iniciantes, de Carlos Ameglio) e Venezuela (Eu Impossível, de Patricia Ortega).

A programação, é gratuita ou cobra preços acessíveis (R$ 12 e R$ 5), e acontece no Memorial da América Latina, no Cinesesc, em duas salas do circuito Spcine – Olido e CCSP – e na Sala Umuarama, do Instituto CPFL, de Campinas.

Festival do Cinema Latino-Americano. Sexta, sábado e domingo. Memorial da América Latina, Cinesesc, Spcine e Instituto CPFL. Entrada gratuita ou de R$ 5 a R$ 12.

Grada Kilomba: Desobediências poéticas

A exposição da artista visual portuguesa é composta por quatro obras: duas instalações em vídeo em que a artista dá nova interpretação a contos mitológicos, do Narciso e de Édipo; as projeções de The Dictionary, feitas especialmente para a Pinacoteca, onde ela reinterpreta cinco palavras (negação, culpa, vergonha, reconhecimento e reparação) com uso de textos e sons; e uma escultura, Table of Goods, em que produtos coloniais como açúcar, café e cacau são inseridos num monte de terra – com a intenção de contar uma história do colonialismo e da exploração de trabalhadores africanos escravizados.

Grada Kilomba: Desobediências poéticas. Pinacoteca. Praça da Luz, 2, tel. 3324-1000. 4ª a 2ª, das 10h às 17h30. Ingresso: R$ 10.

Maratona Infantil

A Maratona Infantil do MIS traz programação especial dedicada ao gênero rock. Das 10h às 17h do dia 28, domingo, o público conta com oficinas temáticas, espetáculos e brincadeiras inspiradas pelo gênero musical, como criação de capas de discos, oficina de vídeo clipe mirim e contação “histórias que ouvi de quatro rapazes”.

Maratona infantil - especial Rock'n'roll. MIS - Avenida Europa, 158. Domingo, 28/6. Das 10h às 17h. Entrada gratuita.

Extra: streaming

Para quem vai ficar em casa, a dica é aproveitar os lançamentos do streaming, como La Casa de Papel, lançada na última sexta-feira, 19, e a temporada final de Orange Is the New Black, que estreou nesta sexta-feira, 26.