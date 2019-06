5 lançamentos da semana imperdíveis para quem gosta de cultura pop

O mês de junho chega trazendo diversas estreias em plataformas de streaming e nos cinemas. Entre elas, estão fenômenos da cultura pop, que vão de X-Men a Black Mirror. Confira 5 lançamentos imperdíveis desta primeira semana:

Nosferatu (temporada 1)

Data de estreia: 3 de junho

Onde: AMC

Com base no livro homônimo de Joe Hill, a série NOS4A2 (Nosferatu) estreia neste domingo, 2, no canal AMC. Metade do gênero terror, metade do gênero coming-of-age (história de transição da adolescência para a vida adulta), o thriller gira em torno de dois personagens: Charlie Manx, figura vampirística que se alimenta da alma de crianças, e Vic McQueen, adolescente dotada de poderes paranormais.

Black Mirror (temporada 5)

Data de estreia: 5 de junho

Onde: Netflix

A aclamada série britânica volta para a quinta temporada, após o ousado episódio avulso Bandersnatch. Os novos episódios mostram um videogame que transforma uma amizade, uma crise de reféns que se desenrola em redes sociais e uma menina que desenvolve uma relação perigosa com uma boneca-robô.

3% (temporada 3)

Data de estreia: 7 de junho

Onde: Netflix

Uma tempestade de areia causa grandes destruições na Concha, santuário criado por Michele. A personagem precisa, agora, descobrir como lidar com a superpopulação do local. Um novo processo é elaborado.

Big Little Lies (temporada 2)

Data de estreia: 9 de junho

Onde: HBO

Madeline (Reese Witherspoon), Celeste (Nicole Kidman), Jane (Shailene Woodley), Renata (Laura Dern) e Bonnie (Zoë Kravitz) recebem a visita da sogra de Celeste, Mary Louise (Meryl Streep), que chega à cidade atrás de respostas.

X- Men: Fênix Negra

Data de estreia: 6 de junho

Onde: Cinemas de todo o país

Na trama, Jean é atingida por uma força cósmica que a transforma em um dos mais poderosos mutantes, durante uma missão de resgate no espaço. Lutando com esse poder cada vez mais instável, e também com seus próprios demônios, ela fica fora de controle, dividindo a família X-Men e ameaçando destruir a própria estrutura do nosso planeta.