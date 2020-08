20 produtos sobre "Pantera Negra": bonecos, livros, DVD, mochilas, discos e muito mais

A morte do ator americano Chadwick Boseman, na última sexta-feira (28), chocou os fãs do filme "Pantera Negra", fenômeno mundial da Marvel que arrecadou US$ 1 bilhão nas salas de cinema de todo o planeta. No longa, ele é T'Challa, o rei de Wakanda, um país fictício na África, e se tornou o primeiro artista negro a interpretar um super-herói.

Para amenizar a saudade e relembrar o máximo possível esse personagem sem precedentes, selecionamos 20 produtos inspirados no filme, incluindo o próprio DVD, para você ver e rever a história quando quiser.

A lista traz vários tipos de brinquedos, como bonecos, garras e fantasias, além de livros, esculturas, discos, mochilas, lancheira, canecas, case para celular e capacete eletrônico.

1 - Boneco Pantera Negra

Com design inspirado no filme, o boneco possui 30 cm e 5 pontos de articulação. É compatível com o power fx da linha "Vingadores", sendo possível, assim, ativar frase específicas e efeitos sonoros. Compre aqui

2 - Disco com trilha sonora

O disco em vinil traz a trilha sonora do filme "Pantera Negra", produzida pelo compositor sueco Ludwig Göransson, que ganhou o Oscar por esse trabalho. As músicas contam com coro de 40 pessoas e orquestra. Compre aqui

3 - Mochila com carrinho

É um produto imperdível para quando as aulas voltarem ou então para viagens. A mochila em formato de carrinho tem 50 cm de altura e 31 de largura. Compre aqui

4 - Garra do Pantera Negra

A garra é inspirada no traje clássico do super-herói. Crianças e adultos se divertem recriando os movimentos icônicos do personagem. Compre aqui

5 - Caneca formato 3D

Com capacidade para 450 ml, a caneca, um luxo, é um produto oficial e licenciado pela Marvel. Compre aqui

6 - DVD do filme

Você pode ter em casa o DVD de "Pantera Negra" para assistir a esse filme emblemático quando quiser. Compre aqui

7 - Livro com fotos e informações exclusivas

Com fotos lindas e informações exclusivas, o livro conta os bastidores do filme utilizando arte conceitual. Além disso, traz análises aprofundadas de cineastas. É um volume especial para fãs e colecionadores. Compre aqui

8 - Escultura para colecionador

Com 23 cm, a escultura do Pantera Negra possui a mesma escala de outras figuras da coleção Marvel Gallery. É um item imperdível para colecionador. Compre aqui

9 - Funko Pantera Negra

Agora o super-herói também tem a versão Funko Pop, feita em vinil e com 10 cm. É indicado para maiores de 3 anos. Compre aqui

10 - Fantasia infantil

As crianças vão amar essa fantasia de Pantera Negra! Vem com máscara e é indicada para quem tem de 2 a 4 anos. Compre aqui

11 - Case para celular

Deixe seu telefone mais estiloso com esse case estampado com o desenho do Pantera Negra. Ele pode ser usado em iPhone 7/8 Plus. Compre aqui

12 - Boneco Titan Hero

O brinquedo tem 30 cm e 5 pontos de articulação, além de ser compatível com o power fx, vendido separadamente (com ele, dá para ativar sons e frases específicas dos personagens) Compre aqui

13 - Livro explicativo

O historiador Carlos Machado explica detalhes geográficos e históricos da África no livro "Wakanda para Sempre! Tradições Africanas Milenares Decifradas para Entender o Filme 'Pantera Negra'". A intenção, é mostrar como o filme "Pantera Negra" revolucionou a forma de ver o continente. Compre aqui

14 - Garra de combate

Sinta-se defendendo o futuro de Wakanda com essa garra inspirada no filme. Ela é retrátil, sendo ativada conforme o movimento que se faz. Compre aqui

15 - Lança dardo

Com a temática sobre Pantera Negra, o brinquedo faz com que as crianças possam montar o lançador perfeito e imaginar que estão combatendo o mal. Cada conjunto Assembler Gear possibilita diferentes combinações. Compre aqui

16 - Capacete eletrônico

O luxuoso capacete eletrônico do Pantera Negra apresenta efeitos de luz e lentes que giram para cima e para baixo. Compre aqui

17 - CD com a trilha do filme

O CD "Black Panther: The Album" reúne canções originais criadas ou inspiradas pelo filme "Pantera Negra", estrelado por Chadwick Boseman. Compre aqui

18 - Boneco baby

Com 10 cm de altura, o boneco Cosbaby é um presente incrível para as crianças. Compre aqui

19 - Lancheira térmica

Com tema "Pantera Negra", a lancheira térmica é feita de plástico e vem com uma garrafa e uma alça. Compre aqui

20 - Boneco grande

O diferencial desse boneco é o tamanho: ele tem 40 cm. Feito com material resistente e tinta atóxica, possui 5 pontos de articulação. Compre aqui