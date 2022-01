15 mochilas com estampas incríveis para fazer sucesso na escola

As crianças adoram ir à escola com mochilas personalizadas com imagens de seus personagens preferidos. Além de serem ótimas para guardar livros, canetinhas, lancheiras e todo o material necessário nas aulas, faz o maior sucesso entre os amiguinhos.

Abaixo, reunimo 15 opções de mochilas à venda na Amazon, com estampas lindas e divertidas. Com elas, também dá para fazer todo tipo de atividades, como passear ou viajar.

Mochila Escolar com Rodinhas Capitã Marvel

Kit Mochila de Rodinhas e Lancheira Zoo Clio Pets Cactus

Kit Mochila Rodinha + Lancheira + Estojo Gato Galáctico

Mochila Pica Pau Fun Plates Dermiwil

Mochila com Rodas Infantil Escolar em 3D Mickey Mouse

Valicclud Mochila de Girafa de Pelúcia

Mochila Seanite Infantil Glitt

Mochila Zoo Unicórnio Skip Hop

Mochila Seanite Racing

Mochila Notebook Mulher Maravilha Luxcel

Mochila Escolar FASJ com Bolsos Laterais para Caderno

Mochila de Rodinhas 16 Minnie Y1

Mala com Rodas 14 Frozen Garden

Mochila de Rodinha Infantil UglyDolls

Mochila Container Sorvete Dermiwil

