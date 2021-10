15% de desconto em brinquedos, itens da Marvel e fantasias de Halloween

O Halloween ou Dia das Bruxas é comemorado no próximo domingo (31) em várias partes do mundo, principalmente pelas crianças, que aproveitam a data para fazer maquiagens especiais e se vestir com roupas aterrorizantes e divertidas.

A Amazon preparou uma promoção para marcar o período: a partir desta segunda-feira (25) até as 23h59 de 31 de outubro, dezenas de produtos vão ganhar 15% de desconto com o uso do cupom TERROR15. Para ver todos os itens em ofertas, clique aqui.

Lembrando que a lista traz não apenas fantasias de Halloween, mas também diversos tipos de brinquedos, jogos e peças especiais de marcas como Marvel. Para aplicar o desconto, inclua seus produtos no carrinho e, na finalização do pedido, coloque o cupom e já veja o novo valor mais baixo atualizado.

Logo abaixo, confira sugestões de produtos com 15% off.

Fantasia Poncho Caveira Infantil

Lego Marvel Manopla do Infinito

Spider-Man Acessório Máscara Eletrônica

O Olho do Leviatã – Aventuras para Quinta Edição

Lego Star Wars Capacete de Scout Trooper

Masters of the Universe

Fantasia Batman Curto Infantil

Funko Zombie Thor

Lego Star Wars Cruzador Ligeiro Imperial

Fantasia Poncho Caveira Mexicana Infantil

Hasbro Star Wars Mascara Eletrônica

Funko Halloween Vision

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.