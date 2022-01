12 tablets para começar 2022 bem conectado

O tablet é uma ótima opção de compra para quem busca algo mais ágil e portátil do que um notebook, mas não tão compacto quanto um smartphone. Os modelos mais modernos permitem que o usuário desfrute de alta qualidade, com rapidez e tecnologia de ponta.

Com eles, dá para tirar fotos, fazer e receber ligações, ver filmes, estudar, fazer anotações e realizar diversas outras atividades do dia a dia, de forma cômoda, confortável e com bom custo-benefício.

Abaixo, confira 12 sugestões de tablets de diferentes marcas e preços, com tamanho de tela a capacidade de armazenamento variados. Clique nos respectivos links para saber mais informações e para garantir o seu produto preferido.

Apple iPad 9 Geração 10,2" Wi-Fi 64 GB MK2K3LL/A (R$ 3.204,99)

Na brilhante tela de retina de 10,2 polegadas, é possível ver imagens em alta resolução e aproveitar ao máximo as funcionalidades, como a câmera traseira de 8 megapixels e a câmera frontal de 12 megapixels, que proporcionam fotos incríveis. Vem com 256 gigas de armazenamento e oferece até 10 horas de bateria, além de autofalantes potentes, Apple Pencil e teclado inteligente.

Tablet Samsung Tab S6 Lite Wi-Fi 64 GB Octa-Core (R$ 2.350)

Desfrute de imagens impressionantes nesta tela de 10,4 polegadas. O tablet conta com processador Octa-Core e 64 gigas de armazenamento interno, além de caneta S-Pen e modo infantil Samsung Kids, que facilita o cuidado dos pais com os filhos. A câmera frontal oferece 5 megapixels, enquanto a câmera traseira vem com 8 megapixels.

Tablet Multilaser M7 3G Plus Quad Core 1GB (R$ 350)

O sistema operacional Android 11 Go Edition proporciona uma experiência de alta qualidade, com memória de 1 giga e armazenamento de 32 giga, expansível para até 64 gigas a partir do uso de um cartão SD. Traz tela de 7 polegadas e câmeras frontal e traseira com 2 megapixels cada uma.

Tablet Samsung Galaxy Tab A7 64 GB OctaCore SM-T505NZAQZTO (R$ 1.940)

Com quatro altofalantes, o tablet da Samsung oferece bateria de longa duração, tela de 10,4 polegadas de alta resolução, 64 gigas de armazenamento e display imersivo. Também conta com extensão de chamadas e mensagens e o sistema Samsung Kids, que limita de forma segura os conteúdos para as crianças.

Apple iPad Pro Wi-Fi de 11" Wi-Fi 128 GB (R$ 7.729,99)

O iPad Pro conta com processador potente, tela de retina de 11 polegadas e compatibilidade com a tecnologia 5G. Com o Apple Pencil, é possível desenhar e tomar nota de forma simples e rápida, enquanto o Magic Keyboard (teclado) proporciona uma escrita fluida.

Tablet Positivo Tab Q10 64 GB Wi-Fi 10" (R$ 899)

O eletrônico da Positivo conta com tela de LCD de 10 polegadas e 64 gigas de armazenamento - o conector para microchip permite que o espaço chegue a 256 gigas. O potente processador Octa-Core proporciona, ainda, agilidade e eficiência nas atividades do dia a dia.

Tablet Multilaser M7 3G Plus Dual Chip 16 GB (R$ 471)

Pode ser usado por meio de Wi-Fi, 3G ou Bluetooth para acessar redes sociais, jogar ou até mesmo receber ligações - que podem ser feitas por 2 chips diferentes. Outras características são a tela de 7 polegadas, cheia de cores e brilho, e os 16 gigas de armazenamento, que podem ser expandidos para 64 gigas com o cartão SD.

Apple iPad Mini 5 Wifi 7.9 64GB (R$ 3.299,99)

Com tela de LED de 7,9 polegadas e revestimento antirreflexo, o tablet da Apple é compatível com a Apple Pencil, uma caneta com a qual é possível desenhar e fazer anotações diretamente no produto. Também conta com 64 gigas de armazenamento interno e câmera de 8 megapixels.

Tablet PTB8RRG 4G Wi-Fi Tela 8" Philco (R$ 799)

Possui processador Quad Core, que permite o desempenho de diversas tarefas ao mesmo tempo, além de nitidez em qualquer ângulo de visualização. Também garante horas e horas de bateria e câmera frontal de 2 megapixels e traseira de 5 megapixels.

Tablet Xiaomi Pad 5 11" 128 GB + 6 GB (R$ 2.952,93)

É capaz de produzir imagens em 4k, com áudio Dolby e altofalantes integrados. O processador Qualcoom Snapdragon 860 trabalha em conjunto com o 6 gigas de memória, otimizando, assim, as tarefas. Também traz tela de 11 polegadas e Bluetooth 5.0.

Tablet M7S Go Multilaser Nb316 16 GB 7'' (R$ 399,90)

Perfeito para o dia a dia, o tablet oferece autonomia de bateria de até 3 horas, sendo possível, assim, curtir músicas, ver vídeos e realizar diversas tarefas por muito tempo. Também dá para aproveitar milhares de aplicativos disponíveis no Google Play, por meio do sistema operacional Android.

Apple iPad Mini 6 WI-Fi 256 GB MK7V3LL/A (R$ 6.799)

Com câmera frontal de 12 megapixels, o tablet da Apple vem com tela de 8,3 polegadas e oferece a tecnologia Touch ID, para autenticação de acesso mais segura. Também é compatível com o Apple Pencil, uma caneta e e conecta magneticamente e permite a realização de anotações ou marcações em documentos.

