12 câmeras digitais para você tirar fotos exuberantes

Alta resolução, zoom potente, aprimoramento de imagem e recursos fantásticos para captar todos os detalhes das feições e dos ambientes. As câmeras profissionais digitais contam com tecnologia de ponta para proporcionar fotos impecáveis e inesquecíveis, seja de momentos do dia a dia quanto de paisagens raras de viagens.

A gente sabe que os smartphones atuais oferecem ótimas opções de fotos e vídeos, mas ter uma câmera exclusiva faz toda a diferença. O modelo Canon EOS M50 Mirrorless, por exemplo, oferece estabilizador de imagem, para fotos e vídeos estáveis e sem tremores, e tela LCD retrátil, que permite trabalhar com ângulos altos e baixos.

Já a Câmera DSLR Nikon D3500 garante a captura de imagens em diversos tipos de condições de iluminação, além de oferecer dez efeitos especiais para refinar a aparência de fotos e vídeos.

Reunimos 12 modelos de câmeras digitais bem avaliadas pelos clientes, de marcas como Canon, Nikon, Sony, Olympus e Panasonic. Em cada um dos links, é possível ter mais informações sobre especificidades técnicas, ver outras fotos e comentários de quem já usou os produtos.

12 câmeras digitais à venda na Amazon

Câmera Digital Canon EOS M50 Mirrorless (R$ 5.040)

Câmera DSLR Nikon D3500 (R$ 3.577,08)

Câmera Digital Olympus PEN-F (R$ 7.095,21)

Câmera Fotográfica Lumix DMC-GX9 Panasonic (R$ 4.337,84)

Sony Cyber-shot DSC RX100 VI (R$ 9.248,93)

Câmera Nikon D7500 DSLR (R$ 7.086)

Nikon D750 KIT 24-120mm (R$ 14.078)

Câmera Digital Mirrorless Fujifilm X-A7 (R$ 4.211)

Pentax K-1 Mark II 36 MP (R$ 18.894,06)

Câmera Canon SL3 DSLR (R$ 5.299)

Olympus Câmera À Prova D'Água Tough Tg-6 (R$ 3.010,04)

Câmera Digital Nikon Coolpix P900 (R$ 5.999)

