1000 filmes do Merten: Diversões em doses duplas

Duplas não precisam ser necessariamente românticas. De Dean Martin e Jerry Lewis na comédia a Mel Gibson e Danny Glover no cinema de ação, formaram-se grandes duplas de homens, e de mulheres, sem que o homoerotismo faça parte da receita.

Vários desses filmes fazem parte da programação da TV paga ou estão disponíveis para streaming. São boas opções de diversão nessa fase de confinamento. Algumas opções:

Will Smith e Martin Lawrence

Bad Boys 1 e 2, e Bad Boys para Sempre trazem a dupla de policiais sempre às voltas com ação, humor e pancadaria. Originalmente, Wesley Snipes e Eddie Murphy recusaram o papel de Smith, que foi para ele porque estava no início da carreira. Mas o diretor Michael Bay penou para fazer que os atores aceitassem a cena final do primeiro, o “Eu te amo”. O público adorou, o sucesso foi grande. E, depois do 3, o 4 já está programado.

Bad Boys, no domingo, 5, HBO X, 8h. Bad Boys 2, dia 24, TCM, 22h. Bad Boys 3, este mês no NOW.

Robert De Niro e Joe Pesci

Dois dos atores icônicos de Martin Scorsese, presentes em filmes daquele que muita gente ainda considera um dos maiorais de Hollywood. Desde os irmãos LaMotta de Touro Indomável aos mafiosos de Cassino e O Irlandês. Quase 40 anos separam o primeiro do último. Vale conferir como a tecnologia digital ora envelhece ora remoça esses personagens unidos pela violência durante uma vida inteira.

Touro Indomável, dia 30, Telecine Cult, 0h. Cassino, no NOW. O Irlandês, na Netflix.

Dwayne Johnson e Jason Statham

O ex-The Rock e o astro da série Carga Explosiva estrelam o spinoff de outra série bilionária, Velozes e Furiosos. Hobbs & Shaw, que foram sendo agregados à série, e sempre estiveram em campos opostos, precisam se unir para enfrentar vilão com aprimoramento genético que ameaça a humanidade. Perseguições, pancadaria e um final de tirar o fôlego.

Velozes e Furiosos – Hobbs & Shaw, dia 12, Tel. Pipoca, 22h10. Disponível no Looke.

Julia Roberts

No caso dela o difícil é escolher – dupla com quem? Julia e Richard Gere, Julia e Hugh Grant. Dá para escolher entre uma versão moderna de Cinderela, a prostituta e o milionário que vira seu príncipe, ou a estrela de cinema que inicia uma relação com o dono da livraria (e ambos são perseguidos pela mídia de fofocas). Dois clássicos da comédia romântica.