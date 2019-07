10 maiores novidades anunciadas na Comic-Con San Diego

Comemorando 50 anos de história, a Comic-Con San Diego de 2019 aconteceu entre a última quinta-feira (18) e este domingo (21). No evento, 135 mil inscritos assistiram, em primeira mão, ao anúncio de diversas novidades da cultura pop. Confira as 10 maiores:

Marvel revela Fase 4

A Marvel se tornou um dos assuntos mais comentados mundialmente nas redes sociais durante a noite do último sábado, 20, graças ao painel montado pelo estúdio durante a Comic-Con 2019. No evento, o estúdio divulgou uma série de lançamentos da Fase 4.

No total, 10 filmes e séries que serão lançados até 2022 foram apresentados. Entre os principais títulos, estão o filme solo de Viúva Negra, que será protagonizado por Scarlett Johansson e conta com David Harbour (Stranger Things) no elenco, Doctor Stranger e uma série de TV sobre Loki.

A lista fica completa com The Falcon & Winter Soldier (série, 2020), Os Eternos (6 de novembro de 2020), Shang-Chi & A Lenda dos Dez Anéis (12 de fevereiro de 2021), WandaVision (série, 2021), What If…? (série, 2021), Hawkeye (Série, 2021) e Thor (5 de novembro de 2021).

The Witcher

A aguardada série de fantasia The Witcher ganhou trailer na última sexta-feira, 19 de julho, com apresentação do ator Henry Cavill, que interpreta o protagonista da produção.

Baseada na série best-seller homônima, The Witcher é uma história épica que gira em torno do famoso caçador de monstros Geralt de Rivia. Na produção, humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros convivem no Continente, onde lutam para sobreviver.

Além de Henry Cavill (Missão Impossível - Fallout, Liga da Justiça), estão no elenco nomes como Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust) e Freya Allan (A Guerra dos Mundos, Into The Badlands). A data de estreia ainda não foi divulgada.

Confira o trailer:

It 2

Adaptação dos livros de Stephen King, It - A Coisa bateu recordes do gênero de horror no cinema e ganhou continuação. Com estreia agendada para o dia 5 de setembro, It - Capítulo 2 acompanha a história dos membros do Clube dos Perdedores, 27 anos após os acontecimentos do primeiro filme. O primeiro trailer da sequência foi divulgado no dia 9 de maio, e um novo trailer foi exibido durante a Comic-Con. Confira:

Thor, com Natalie Portman

O quarto filme da franquia, Thor: Love and Thunder, terá Natalie Portman no papel principal. Chris Hemsworth, que já interpretou o herói original, e Tessa Thompson, que deu vida a Valquíria, também estão confirmados. Valquíria, aliás, será a primeira heroína LGBTQ do universo Marvel. O filme chega aos cinemas dos Estados Unidos no dia 5 de novembro de 2021.

Cats

Outro assunto que bombou nas redes sociais nos últimos dias foi o trailer de Cats. O musical que adapta o clássico da Broadway estreará nos EUA no dia 20 de dezembro.

Tom Hooper, de Os Miseráveis, assina a produção, que traz no elenco Taylor Swift, Idris Elba e Ian McKellen, entre outros.

John Connor e Terminator

Durante a Comic-Con, James Cameron confirmou o retorno do personagem John Connor, que será interpretado por Edward Furlong, no filme Terminator: Dark Fate. Além disso, os participantes puderam conferir um vídeo de bastidores do filme. A estreia acontece no dia 1 de novembro nos EUA.

Top Gun

A Paramount divulgou no evento o primeiro trailer do filme Top Gun: Maverick. A produção dá sequência à história de Pete Mitchell (Tom Cruise), um jovem piloto que ingressa na Academia Aérea para se tornar piloto de caça.

O filme tem estreia prevista para o dia 26 de junho de 2020, nos Estados Unidos.

Walking Dead

A trilogia de filmes originada da série The Walking Dead, produzida pela Paramount, será exibida nos cinemas. Ainda não há informações sobre data de estreia e elenco, mas já se sabe que o filme acompanhará o personagem Rick Grimes.

Veja o trailer divulgado na Comic-Con:

Star Trek

Star Trek: Picard ganhou seu primeiro trailer completo na Comic-Con. A série da Amazon, que tem estreia prevista para o início de 2020, vai se concentrar em um novo capítulo na vida de Jean-Luc Picard, um dos personagens mais famosos do universo de Star Trek e protagonista do primeiro spin-off da série, A Nova Geração.

O ator britânico Patrick Stewart, que interpretou o capitão Picard em sete temporadas e no cinema nos anos 1980 e 1990, retomará o papel.

Os Eternos

Dirigido pela chinesa Chloé Zhao (Domando o Destino), o filme Os Eternos, da Marvel, teve elenco e data de estreia divulgados.

Richard Madden assume o papel de Ikaris e Angelina Jolie interpretará Thena. Outros nomes confirmados são Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff e Salma Hayek. Os Eternos chega aos cinemas no dia 6 de novembro de 2020.

Mahershala Ali como novo 'Blade, o Caçador de Vampiros'

O primeiro filme de Blade foi lançado nos cinemas ainda em 1998, com Wesley Snipes no papel do caçador de vampiros futurista. Agora, Mahershala Ali assume o personagem no universo da Marvel, que ainda não anunciou previsão de estreia para o título nem os outros nomes que estão envolvidos no elenco e produção.