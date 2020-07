10 boas notícias: confira a seleção da semana para ler em tempos de coronavírus (até 18/7)

Entre testes rápidos e máscaras de proteção, doações se espalham pelo interior de São Paulo e Goiás. Com artistas consagrados de países lusófonos, videoclipe homenageia profissionais da saúde. A onda de boas ações tem sido um verdadeiro alento em tempos de pandemia.

1. Com leveza. Na cidade de Bhopal, na Índia, um homem adotou uma forma divertida de alertar a população sobre os riscos da covid-19: saiu pelas ruas fantasiado de coronavírus para conscientizar as pessoas sobre as medidas de segurança necessárias para a prevenção da doença. As informações são da agência EFE.

Leia Também Contos raros e inéditos em livro de Machado de Assis são reunidos

2. Aprimoramento. A pandemia tem exigido muita dedicação dos profissionais da saúde. E, para lidarem com os milhares de pacientes infectados pela covid-19, o momento também pede o aperfeiçoamento constante. Destinadas a profissionais da saúde de 605 instituições públicas de 239 municípios brasileiros, o HCor tem promovido sessões de aprendizagem virtual, com foco no conhecimento técnico em gestão. A iniciativa, que conta com recursos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS), contempla unidades de pronto atendimento, de saúde básica, além de instituições de ensino e equipes de secretarias municipais e estaduais de saúde.

3. Gentileza gera gentileza. O projeto Flores que Salvam, idealizado por um grupo de empresários que se uniram para apoiar comunidades carentes, retribui a ajuda que recebe de uma forma bem delicada. Quem leva alimentos e produtos de higiene ao número 720 da Rua Oscar Freire, na região dos Jardins, ganha em troca arranjos criados pelo florista Roberto Rabello, feitos com flores que seriam descartadas e com o apoio de produtores de Atibaia. Chamado de Espaço do Bem, o ponto tem previsão de funcionamento até 31 de julho. Para receber os arranjos, é preciso doar 5 quilos de alimento não perecíveis ou cinco itens de materiais de higiene e limpeza. Mais informações pelo Instagram @mercadinhochicsp.

4. Proteção. Doações de máscaras têm sido indispensáveis neste momento de pandemia, sobretudo para quem está na linha de frente do combate à covid-19. Entre julho e agosto, seis instituições filantrópicas brasileiras – entre elas, a Santa Casa de Misericórdia de Itatiba e o Hospital Augusto de Oliveira Camargo – receberão 22 mil máscaras triplas, em uma ação realizada pela empresa de filtragem Mann+Hummel e companhias parceiras.

5. Justa homenagem. Os brasileiros Ney Matogrosso, Lenine, Zélia Duncan, Olivia Hime e Lucinha Lins, os portugueses Ana Moura e Camané e o africano Tito Paris estão entre os trinta artistas de países lusófonos que se uniram para gravar o videoclipe da canção Anjos Secretos, composição inédita de Francis Hime e Jorge Fernando em homenagem aos profissionais da saúde. Com registros feitos pelo celular, o clipe tem direção de Paulo Mendonça. A renda obtida com as visualizações será revertida para a organização Médicos Sem Fronteiras. Assista ao vídeo.

6. Cuidados. Instituições sociais e de saúde de Sorocaba e Limeira estão recebendo 10 mil máscaras descartáveis, em uma iniciativa da empresa de tecnologia ZF, que tem unidades industriais nas duas cidades. O Hospital Santa Casa de Misericórdia e a Associação de Amparo a Idosos Cantinho do Vovô estão entre os locais contemplados pela ação.

7. Boas energias. Em Melbourne, na Austrália, uma ação lançou balões coloridos em torno de uma torre de moradias públicas na região norte da cidade. A proposta era alegrar os moradores do local, que têm passado por um momento difícil: depois de 53 residentes terem testado positivo para a covid-19, o edifício está sendo obrigado a viver um rígido lockdown. As informações são da EFE.

8. Cesta ampliada. Famílias em situação de vulnerabilidade em Heliópolis, na zona sul de São Paulo, são alvo de uma campanha da rede de solidariedade Heavy Conecta e da União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis (Unas), que traz ainda a cantora Manu Gavassi como embaixadora. A proposta do projeto, que deve contemplar cerca de seis mil pessoas, é arrecadar verbas para a distribuição de “supercestas” – isto é, kits que, além da cesta básica padrão, incluem proteínas adicionais, botijão de gás e até brinquedos. As doações podem ser feitas aqui.

9. Reconhecimento. Aos 80 anos, o artista urbano Harald Naegeli, um dos pioneiros do grafite na Europa, acaba de ser premiado com o prêmio anual de arte de Zurique, na Suíça. Nos anos 1980, ele chegou a ser preso e multado por grafitar pelas ruas. Agora, de acordo com informações da agência EFE, sua produção, incluindo criações feitas durante a pandemia, passa a integrar o inventário de arte da cidade.

10. Testagem. No estado de Goiás, cujas cidades do interior têm vivenciado um rápido avanço da pandemia, algumas iniciativas buscam apoiar as comunidades mais vulneráveis. Com cerca de 360 mil habitantes, o município de Anápolis acaba de receber uma doação de mil testes para a detecção da covid-19. A ação foi realizada pela empresa farmacêutica Brainfarma, que tem seu parque fabril na cidade. Em iniciativa anterior, a companhia já havia doado 20 ventiladores pulmonares para a rede de saúde pública.