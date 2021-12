1º Festival de Verão de Campos do Jordão ocorre em janeiro

Conhecido como projeto de inverno, o Festival de Campos de Jordão ganha uma versão cheia de calor. A partir do dia 22 de janeiro, mais de 50 atrações, em formato presencial e on-line, passarão por três diferentes palcos da cidade, recém-criado auditório do Parque Capivari, com capacidade para 700 pessoas, onde ocorrem a abertura e o encerramento, no Palácio Boa Vista e no Auditório Cláudio Santoro.

Projeto da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, o evento, que terá duração de três semanas, segue com o tradicional espaço para a música erudita e popular. No eixo popular, a curadoria das atrações é da cantora Mônica Salmaso, que também se apresentará ao lado do pianista e compositor André Mehmari. Além deles, haverá shows de Paula Lima, João Bosco, Guinga, Mestrinho, João Camarero, Cristóvão Bastos, Dori Caymmi, Thiago Amud e do grupo Sujeito a Guincho.

A cantora, compositora e instrumentista carioca Clarice Assad será responsável pela seleção de música contemporânea, com atrações como a cantora indiana Varijashree Venugopal; o compositor norte-americano Derek Bermel, o Trio Arquè; o violonista Fábio Zanon e os conjuntos Percorso Ensemble, Desvio, Martelo e São Paulo Chamber Soloists.

Como convidado especial, o cantor e compositor Arrigo Barnabé apresentará um show comemorativo aos seus 70 anos de idade. De 23/1 a 13/2/22. R$ 50/R$100. Programação completa e datas em www.festivalcamposdojordao.art.br.

Música instrumental

O projeto Música Para Todos apresenta shows com bandas e instrumentistas brasileiros transmitidos diretamente do palco da casa de shows Tom Brasil, com patrocínio da Tokio Marine Seguradora. Hoje (24), apresentam-se Toninho Ferragutti e Paulo Braga em um duo de acordeon e piano. No sábado (25) é a vez do grupo Hot Jazz Clube, pioneiro no estilo jazz manouche (cigano francês) no Brasil. No domingo (26) quem sobe ao palco é o baterista Edu Ribeiro que se apresenta em trio. Na segunda-feira (27), o músico Cleverson Silva tocará com sua banda. Encerrando o projeto na terça-feira (28), o pianista Rodrigo Cunha. As apresentações ocorrem sempre às 20h. .Grátis. bit.ly/3egTnG3

Uma noite latina

A orquestra Lyra Latina e o cantor e percussionista chileno Pedro La Colina, do grupo Raíces de América, apresentam fazem uma festa latina na qual celebram a fase clássica da salsa com repertório que traz músicas de nomes importantes do gênero, como Rúben Blades, Buena Vista Social Club, Ray Barreto e Eddie Palmieri. Dom. (26), 19h30. Bourbon Street. R. Dos Chanés, 127, Moema. R$ 45. bit.ly/3egTG3F

Festa sertaneja

Dentro da programação do projeto Semana do Branco, as duplas sertanejas Hugo & Guilherme e Diego & Victor Hugo. Eles cantam sucessos como Facas, Coração Na Cama, Desbloqueado e Pingo De Dó. Dom. (16), 23h59. Villa Country. Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca. bit.ly/3qiRYV7

Teatro

Essas mulheres

O espetáculo online Nosotras, reúne textos de quatro dramaturgas: A Garota Comum Abre um Livro de Marosa, se Molha e Perde a Virgindade do Cérebro, da uruguaia Luciana Lagisquet; Ramona, da argentina Mariela Asensio; Dura na Queda, da paulistana Marina Filizola; e A Travessia no Barco da Coragem, da mineira Cidinha da Silva. Com interpretação das atrizes Paula Cohen, Shilrley Cruz e Luisa Micheletti, o espetáculo tem como ideia estabelecer uma espécie de diálogo entre as artistas latino-americanas e a experiência feminina, pautada pela realidade sociopolítica e histórica do continente. A direção é de Gabriela Brites. 3ª (28), 4ª (29) e 5ª (30), 18h e 21h. Grátis. bit.ly/32kcMUi

Vida moderna

A peça online Bairro Caleidoscópio, a primeira do ator equatoriano Carlos Gallegos a ser montada no Brasil, é uma comédia romântica que toca em assuntos bastante contemporâneos, como desejo, medo e problemas da vida moderna, como bullying, fobia e pressões sociais, neura, solidão e tristeza. Na montagem original, a história se passa em uma caixa preta, com a personagem presa a uma camisa de força. Aqui no Brasil, a versão ficou mais leve, com cenários coloridos. A encenação é do ator Thiago Carreira e a direção de Marcella Piccin. Dom. (26), 2ª (27), 3ª (28), 4ª (29) e 5ª (30), 19h e 20h. Grátis. bit.ly/3msNYjF

Passeios

Para ficar bem na foto

O Museu da Selfie, espaço dedicado para quem procura cenários interessantes para um clique, inaugura um novo espaço com clima de final de ano, decorado com uma enorme guirlanda natalina. Além dele, outros 27 painéis fazem a alegria dos visitantes. É importante lembrar que para ensaios profissionais o museu cobra uma taxa extra. Shopping West Plaza. Piso Térreo. Av. Francisco Matarazzo, s/n, Água Branca. 2ª a sáb., 10h/21h; dom. 14h/19h (fecha dia 25). R$ 25/R$ 120. bit.ly/3qgpL1m

Outra experiência “instagramável” é a atração Neon World, que tem diversos ambientes cenográficos que utilizam peças em neon para que os visitantes possam fazer suas selfies e fotos para postar nas redes sociais – são 10 diferentes salas no total. 2ª a 6ª, 14h/20h; sáb., 10h/22h; dom., 12h/20h (fecha dia 25). Shopping Anália Franco. Piso Tulipa. Av. Reg. Feijó, 1.739. Tatuapé. R$ 50. Até 30/1/22.

Para levar as crianças

Depois de passar quase dois anos fechado em razão da pandemia, o Espaço de Brincar do Sesc Bom Retiro reabre para receber pais e crianças até seis anos. Com ambientes lúdicos e apoio de equipes infantojuvenis, as atividades propostas no espaco são voltadas para o desenvolvimento de habilidades de crianças na primeira infância. Sesc Bom Retiro. Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos. 3ª a 6ª, 11h/19h30; sáb., 10h30/19h; dom., 10h30/18h (fechado dias 24, 25, 26, 31, 1 e 2). Grátis.