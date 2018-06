YouTube produz comédia com Kirsten Dunst e George Clooney

A plataforma de vídeos YouTube Premium encomendou uma série de humor negro coproduzida por George Clooney e Kirsten Dunst, que também será a protagonista.

A aliança com os dois pesos-pesados de Hollywood mostra que a filial do Google quer jogar na primeira divisão, concorrendo com Netflix, Amazon e Hulu no mercado de séries de alto padrão.

A série, chamada de On Becoming a God in Central Florida e que deve ser lançada em 2019, se passa nos anos 90 e envolve a busca do sonho americano de sucesso por parte de uma mulher jovem.

A plataforma de vídeo, que mudou seu nome para YouTube Red, já teve seu primeiro sucesso - a série Cobra Kai - inspirado nos filmes de Karate Kid.

O primeiro episódio foi visto 40 milhões de vezes, alentando o grupo a encomendar uma segunda temporada.