YouTube anuncia segunda temporada de 'Cobra Kai', sequência de 'Karate Kid'

O YouTube anunciou nesta quinta-feira, 10, que fará uma segunda temporada de Cobra Kai, sequência da clássica franquia dos anos 1980 Karate Kid.

O anúncio chega somente uma semana após os primeiros episódios da série estrearem na plataforma de vídeos.

O primeiro capítulo da série, difundido em 2 de maio, despertou uma onda de nostalgia e tem até agora mais de 20 milhões de visualizações, disse a empresa propriedade da Google.

Cobra Kai constitui uma vitória para o YouTube, que espera usar a série para atrair novos clientes para seu serviço de streaming que custa 10 dólares ao mês, o YouTube Red, lançado em 2015, e se posicionar como um produtor competitivo de conteúdo.

Os primeiros dois episódios são gratuitos.

A gravação da segunda temporada, que novamente incluirá a estrela do filme original, Ralph Macchio, começará este ano e os episódios estarão disponíveis em 2019.

O YouTube Red já está disponível no México, nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia e na Coreia do Sul, mas o YouTube anunciou que será estendido a muitos outros países este ano. Além disso, a série pode ser comprada diretamente no YouTube ou via Google Play.

A série - que ainda se passa em um subúrbio de Los Angeles - é contada não mais da perspectiva de Daniel LaRusso (Macchio), o herói adolescente que era perturbado por seus colegas de classe e aprende karatê com um especialista em artes marciais, mas de sua nêmesis, Johnny Lawrence (William Zabka).