‘Yellow Submarine’ ganha exibição na SIM

A extensa programação da Semana Internacional de Música tem um daqueles pontos de destaque hoje, dia 8, a partir das 17h (com ingressos gratuitos sendo distribuídos uma hora antes). Uma versão restaurada do filme Yellow Submarine, lançado há 50 anos, terá mais uma exibição na cidade, no Cine Olido, como parte do Animage – Festival Internacional de Animação de Pernambuco. A animação dos Beatles tem resolução digital 4k e trilha remixada nos estúdios da Abbey Road, em Londres.

Yellow Submarine, o 19º álbum de estúdio dos Beatles, foi lançado exatamente em 13 de janeiro de 1969, nos Estados Unidos, e em 17 de janeiro de 1969, no Reino Unido. O filme veio para impulsionar o disco e se tornou um sucesso, mesmo com a história atrelada aos personagens de uma banda de rock, o que à época significava uma grande novidade. O álbum traz seis músicas dos Beatles.

É na cidade submersa Pepperland que a trama toda se passa, uma região de amor, cores e música, onde a banda do Sgt. Pepper toca sem parar. O filme mostra Peperland invadida pelas criaturas do mal conhecidas como Blue Meanies. Um SOS é enviado a Liverpool e aciona os próprios Beatles, que partem para salvar o submarino amarelo. Os clássicos que aparecem no decorrer da história são All You Need is Love, Lucy in The Sky With Diamonds, Eleanor Rigby, Only a Northen Song, All Together Now e Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, além da própria Yellow Submarine. Nunca outra história animada teve um trabalho musical tão relevante.

Mesmo com o tempo jogando a favor de sua importância histórica, o fato é que nem os Beatles nem a crítica especializada da época saudaram o disco com entusiasmo. Eram dias difíceis para os Beatles, com as amizades já em processo de corrosão. É bom lembrar que Yellow foi lançado apenas dois meses depois do problemático disco duplo White Album. Se aquele já havia sido um trabalho custoso, com músicos gravando suas partes separadamente e sem grande envolvimento (e, de novo, fariam mesmo assim outra obra de arte de material inoxidável), Yellow Submarine não ganhava grande atenção dos músico.

Antonio Gutierrez, realizador do Animage, diz o seguinte sobre o evento: “O Animage cresce a cada ano tanto em público quanto na programação, acompanhando a ampliação do mercado de animação brasileiro.” O festival, ele lembra, está na nona edição no Recife e já se posiciona como um dos mais importantes do gênero. “Estamos muito felizes em poder realizar essa primeira mostra em São Paulo em parceria com a Semana Internacional da Música, e justamente com um clássico da animação como Yellow Submarine, que está completando 50 anos. É uma grande celebração e o primeiro passo rumo a uma expansão nacional do festival.”