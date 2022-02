Woody Allen publicará nova coleção de ensaios

Woody Allen tem pronta uma coleção de ensaios humorísticos que será lançada em junho, seu primeiro livro desde que seu controverso livro de memórias A Autobiografia' foi lançado há dois anos - no Brasil, foi editado pela Globo Livros.

A Arcade Publishing, uma marca da Skyhorse Publishing, anunciou na quarta-feira que Zero Gravity será publicado em 7 de junho. Inclui ensaios que apareceram na The New Yorker e alguns escritos apenas para o novo livro. Nenhum deles faz referência à sua ex-parceira, Mia Farrow, ou à filha Dylan Farrow, que alegou ter sido agredida sexualmente por ele quando menina, há 30 anos. Allen negou as acusações.

Segundo a Arcade, os assuntos do livro incluirão “cavalos que pintam, carros que pensam” e “a vida sexual das celebridades”. Os títulos incluem Buffalo Wings Woncha Sai Tonight, When Your Hood Ornament Is Nietzsche e Growing Up in Manhattan.

'Zero Gravity'implica que escrever não deve ser levado a sério, mas, como acontece com qualquer humor verdadeiro, nem todas as risadas são leves”, diz o anúncio do Arcade.mAllen, de 86 anos, começou a publicar com a Skyhorse em 2020, depois que A Biografia foi descartada pelo Hachette Book Group em meio a críticas generalizadas de funcionários da Hachette e do filho de Allen, Ronan Farrow, que também está afastado do pai. Allen lançou quatro coleções de ensaios anteriores, incluindo Getting Even e Without Feathers.