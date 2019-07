Woody Allen afirma que governo Trump é melhor sátira americana dos últimos anos

O cineasta estadunidense Woody Allen disse nesta terça-feira, 9, que o governo de Donald Trump tem gerado o melhor humor satírico dos últimos anos nos Estados Unidos, porque "apesar de tudo, as pessoas querem rir".

"Houve tantas críticas e queixas na administração Trump que o governo gerou o melhor e mais imaginativo humor satírico do país", afirmou Allen em uma coletiva de imprensa em San Sebastian, no norte da Espanha, onde gravará seu próximo filme. "Às vezes, a tensão nervosa e os momentos difíceis fazem com que as pessoas riam mais facilmente", disse o veterano diretor e ator de 83 anos, conhecido principalmente por suas comédias intelectuais. "A comédia funciona em todas as partes e em qualquer circunstância, seja provocando uma risada aberta ou nervosa", acrescentou.

Woody Allen começará a rodar uma comédia romântica nesta quarta-feira, 10. No elenco, estão nomes como Christoph Waltz, Wally Shawn, Gina Gershon, Elena Anaya e Sergi López.

A carrreira de Woody Allen, que se prolonga por mais de cinco décadas, foi manchada nos últimos anos após o ressurgimento das acusações de abuso sexual contra a própria filha adotiva, Dylan Farrow, quando ela tinha sete anos. Durante a coletiva, Allen foi questionado sobre uma possível aposentadoria resultante da polêmica. "Minha filosofia sempre foi que, não importa o que aconteça, deve-se manter focado, seguir trabalhando sem se importar com o que ocorra na vida, na família, com as crianças, acontecimentos ou na política", se limitou a comentar o cineasta. "Provavelmente morrerei no meio de uma tomada, dentro de um set, fazendo um filme", disse.