Willem Dafoe aparece como Van Gogh em cinebiografia do pintor

O ator norte-americano Willem Dafoe aparece como o pintor holandês Vincent Van Gogh na primeira imagem da cinebiografia At Eternity’s Gate, anunciada nesta quarta-feira, 1º, como o filme de encerramento da 56ª edição do Festival de Cinema de Nova York (NYFF, na sigla em inglês).

O filme, dirigido por Julian Schnabel, será apresentado no dia 12 de outubro no festival. Para o público geral dos EUA, deve estrear em novembro. O título é uma referência a um dos mais famosos quadros de Van Gogh, Homem Velho com a Cabeça em Suas Mãos, de 1890.

At Eternity’s Gate, anunciado pelo festival como "arrebatadoramente tátil e luminoso", apresenta, com uma nova abordagem, os últimos dias de vida de Van Gogh. Oscar Isaac (Star Wars: O Despertar da Força) vive o amigo do holandês e também pintor Paul Gauguin e o elenco conta ainda com Rupert Friend, Emmanuelle Seigner e Mads Mikkelsen.

O Festival de Cinema de Nova York tem início no dia 28 de setembro e é realizado pela Film Society of Lincoln Center.