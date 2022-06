Will Smith planeja retorno ao cinema após ser banido do Oscar por tapa em Chris Rock

Will Smith estaria planejando seu retorno triunfal às telonas após sua polêmica participação no Oscar deste ano.

O ator americano foi banido de comparecer à prestigiosa premiação do cinema pelos próximos dez anos, após subir ao palco da cerimônia de 2022 e dar um tapa no apresentador Chris Rock.

Leia Também Jada Pinkett Smith fala da 'vergonha' pela perda de cabelo e do tapa no Oscar

Entretanto, o astro, de 53 anos, supostamente não pretende aceitar o "cancelamento" de Hollywood e estaria planejando produzir uma sequência de seu aclamado filme de 2007, Eu Sou a Lenda.

"O roteiro está sendo escrito mencionando o personagem de Will e ele permanece ligado ao projeto", disse um informante ao jornal britânico The Sun.

"A ideia ainda precisa ser aprovada pela Warner Brothers, mas não há indicativos de que Will esteja fora do projeto. Obviamente, ele é o produtor do filme e sua empresa está no comando enquanto os planos se desenrolam. Neste ínterim, Will está fazendo terapia e se mantendo longe dos holofotes", acrescentou a fonte.

Will subiu ao palco da cerimônia e esbofeteou Chris após o comediante fazer uma piada sobre a esposa do ator, Jada Pinkett Smith. O humorista brincou com diversos convidados presentes, mas Will perdeu as estribeiras quando o apresentador comparou sua mulher, Jada, à personagem de Demi Moore em Até o Limite da Honra, a qual tinha a cabeça raspada. Jada - que sofre de alopecia, uma condição que causa queda repentina de cabelo - revirou os olhos após a comparação.

Will, então, deixou seu lugar na plateia, subiu ao palco e deu um tapa em Chris. "Will Smith acabou de me dar um tapão na cara", disse Chris, incrédulo.

"Tire o nome da minha esposa da p... da sua boca", gritou Will na ocasião.