Will Smith está na Índia para se encontrar com líder espiritual

Quase um mês depois do tapa em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar, o ator norte-americano Will Smith reapareceu em público em Mumbai, na Índia, onde se encontrará com um guru espiritual.

Premiado em 27 de março com a estatueta mais cobiçada de Hollywood por seu papel em King Richard - Criando Campeãs, Smith foi flagrado por diversos paparazzi entrando em um hotel. Na ocasião, o artista acenou e estava muito sorridente.

Leia Também Will Smith é banido por dez anos do Oscar

De acordo com a imprensa norte-americana, Smith visitará Jagadish "Jaggi" Vasudev, mais conhecido como Sadhguru. Dono de um ashram (heremitário) na região sul da Índia, o líder espiritual é admirado por várias personalidades, como Jane Goodall e Deepak Chopra.

O ator norte-americano viajou para a Índia pela última vez em meados de 2019 para as filmagens de seu reality show The Bucker List.

Na 94.ª edição do maior prêmio do cinema do mundo, Smith deu um tapa ao vivo em Rock após ele fazer uma piada sobre a sua mulher, Jada Pinkett-Smith. A artista sofre de alopecia e, por conta da constante perda capilar, ela raspou o cabelo.

Após a agressão, Smith pediu desculpas à Academia e aos presentes logo após receber a estatueta de melhor ator e, no dia 29 de março, publicou um pedido formal de desculpas em suas redes sociais para Rock e a todos os presentes no Oscar.

A direção da Academia de cinema dos Estados Unidos decidiu que Smith ficará proibido de participar da cerimônia do Oscar pelos próximos 10 anos.