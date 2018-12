Will Ferrell promete piadas inteligentes em 'Holmes & Watson'

Os comediantes Will Ferrell e John C. Reilly se reencontram na telona no filme Holmes & Watson, uma sátira das famosas histórias da lendária dupla de detetives britânicos. No filme, Sherlock Holmes (Ferrell) e seu parceiro Watson (Reilly) tentam impedir um plano para assassinar a rainha Vitória. O longa adota um tom muito diferente dos mistérios clássicos escritos por Sir Arthur Conan Doyle.

Desde o início, Ferrell disse que vislumbrou uma produção com “uma abordagem quase à la Mel Brooks”, em referência ao diretor famoso por sátiras como Banzé no Oeste e O Jovem Frankenstein.

Holmes & Watson tem “algumas piadas inteligentes, mas também algumas piadas que são puro pastelão e outras que fazem você corar”, disse Ferrell.

Ferrell e Reilly já haviam aparecido juntos na telona em Quase Irmãos e Ricky Bobby - A Toda Velocidade. “A maioria das piadas do filme, acho, se inspiram no que está nos livros”, disse. “Estamos nos baseando em coisas que estão nos livros, que são feitas seriamente nos livros, mas que olhamos de uma maneira mais divertida”.