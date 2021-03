Warner Bros. retomará as estreias exclusivas no cinema em 2022

O estúdio americano Warner Bros. divulgou nesta terça-feira que a partir do próximo ano fará estreias exclusivamente em salas de cinemas, e não mais dividirá os lançamentos com a plataforma de streaming HBO Max.

A decisão da companhia será colocada em prática a partir da verificação de certa volta à normalidade, diante da pandemia da covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Segundo o site Deadline, a Warner Bros. e a rede de cinemas Regal chegaram a um acordo para que as estreias do estúdio, a partir de 2022, tenham 45 dias de exclusividade nas salas, antes de começar a ser exibido no mercado digital.

Até a crise provocada pela pandemia, o intervalo habitual de espera era de 90 dias nos cinemas.

O sistema acabou sendo reformulado, com iniciativas como a do estúdio Universal e a rede de salas AMC, que em julho do ano passado divulgaram um histórico acordo, em que os filmes da Universal Pictures e da Focus Features puderam ir para a internet após apenas 17 dias.

O pacto entre Warner Bros. e Regal reforça a tendência de transformação no setor de exibição, reequilibrando forças entre os cinemas e o mercado digital.

A AMC, por sua vez, anunciou que reabrirá as salas a partir de 2 de abril, após seis meses de fechamento devido a pandemia da covid-19.

O funcionamento voltará com a estreia da superprodução da Warner Bros. Godzilla vs. Kong, dirigido por Adam Wingard, que chegará às telonas em 31 de março, mesmo dia da estreia na plataforma HBO Max.

Disney

Esta semana, Disney anunciou o adiamento de alguns de seus filmes, como é o caso de Viúva Negra, acabando com as expectativas de um rápido retorno às salas de cinema nos Estados Unidos.

Viúva Negra, protagonizado por Scarlett Johansson, foi adiado para 9 de julho, enquanto a animação Luca, da Pixar, será lançado diretamente no Disney+ em 18 de junho. E Cruella estreará simultaneamente nos cinemas e em streaming em 28 de maio.