Warner Bros cancela filme 'Batgirl', que custou mais de US$ 90 milhões

O estúdio Warner Bros, proprietário da franquia DC Comics, decidiu que não lançará o filme Batgirl, embora o longa-metragem já tenha sido gravado e tenha custado mais de US$ 90 milhões. De acordo com a imprensa especializada em Hollywood, o estúdio confirmou internamente nesta terça-feira, 2, que não tem a intenção de exibir o filme em cinemas e nem o lançará na plataforma de streaming HBO Max, argumentando com uma mudança na estratégia após a fusão com o grupo Discovery.

O filme estava havia anos nos planos da Warner Bros e contava com a atriz Leslie Grace no papel da super-heroína, além de J.K. Simmons como Jim Gordon e Michael Keaton novamente como Batman.

Batgirl tinha roteiro escrito por Christina Hodson, responsável pela trama de Birds of Prey e The Flash, enquanto a direção estava a cargo de Bilall Fallah e Adil El Arbi, a dupla por trás de Bad Boys para Sempre. A notícia surpreendeu a indústria de Hollywood por se tratar de um projeto com orçamento de aproximadamente US$ 100 milhões e que já estava em fase de pós-produção e havia sido divulgado. Inicialmente.

Batgirl seria um lançamento exclusivo da HBO Max. Fontes consultadas pela revista Variety afirmam que a decisão não foi tomada pela qualidade do filme, e sim teve a ver com a nova estratégia tomada pela fusão dos grupos Discovery e WarnerMedia, que prioriza as estreias no cinema.