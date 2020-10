Warner adia estreias de 'Duna' e 'Batman' por causa da pandemia de covid-19

A Warner Bros anunciou na noite desta segunda-feira, 5, que vai adiar as estreias de Duna e Batman, mais uma consequência do impacto sofrido pela indústria do entretenimento com a pandemia da covid-19 e as medidas de distanciamento social que fecharam cinemas em todo o mundo.

Duna, filme de ficção-científica do diretor canadense Dennis Villeneuve, que seria lançado em dezembro deste ano, agora tem estreia prevista para outubro de 2021, Já Batman, protagonizado por Robert Pattinson, foi adiado de outubro de 2021 para a primavera de 2022.

Lançamentos de filmes têm sido adiados mesmo após o relaxamento das medidas de distanciamento social, com o público ainda reticente em voltar aos cinemas. Muitas salas não estão sequer funcionando.

Na segunda-feira, a segunda maior rede de cinemas do mundo, Cineworld, decidiu fechar temporariamente as salas do Reino Unido e dos Estados Unidos em uma tentativa de sobreviver ao colapso da indústria de filmes.

As filmagens de Batman chegaram a ser suspensas por duas semanas após um membro da produção - supostamente Robert Pattinson - ter testado positivo para o novo coronavírus. As gravações foram retomadas na Inglaterra no mês passado e a Warner Bros nunca confirmou ou negou que o diagnóstico positivo era de Pattinson.

Duna tem recebido bastante atenção pelo elenco, que inclui Timothee Chalamet, ator de 24 anos que foi indicado ao Oscar em 2017 por seu papel em Me Chame Pelo Seu Nome.

Outros filmes de grande orçamento da Warner, como Tenet e Mulher Maravilha 1984 já foram adiados várias vezes. O lançamento do novo filme de James Bond, Sem Tempo para Morrer, da MGM e Universal, também foi adiado para abril de 2021./REUTERS