Wagner Moura será homenageado no Festival de Cinema de Santiago

O ator Wagner Moura será um dos convidados especiais da 15ª edição do Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic), que exibirá cerca de 100 filmes entre 18 e 25 de agosto.

No festival, o brasileiro apresentará Marighella, sua estreia como diretor e filme que abrirá a edição de 2019 do Sanfic. Além disso, Moura receberá uma homenagem por sua carreira no cinema.

"Vai ser uma festa muito linda e estamos muito satisfeitos com a programação que temos neste ano", disse o diretor artístico do Sanfic, Carlos Núñez.

Além de Wagner Moura, o festival homenageará o ator mexicano Gael García Bernal, que levará ao Sanfic o segundo longa-metragem dirigido por ele, batizado como Chicuarotes, e a atriz argentina Graciela Borges, que será parte do júri desta edição.

Núñez também destacou o 15º aniversário do Sanfic, comemorado nesta edição.

"O festival foi evoluindo de uma maneira muito boa, sempre estando na vanguarda e se transformou em um dos mais importantes da América Latina", disse o diretor artístico do festival.