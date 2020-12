Wagner Moura deve estrear em produção milionária da Netflix, com diretores de 'Vingadores'

O ator Wagner Moura está no elenco do filme The Gray Man, filme de maior orçamento da história da Netflix, com os diretores Anthony Russo, de Vingadores: Ultimato, cotado em mais de US$ 200 milhões.

Estão confirmados da produção Ryan Gosling, Chris Evans e Ana De Armas, como protagonistas. Também integarm o elenco Jessica Henwick, Dhanush e Julia Butters.

O longa é inspirado no livro de Mark Greaney, publicado em 2009. The Gray Man narra a vida de um assassino de aluguel e ex-agente da CIA, interpretado por Gosling. O homem é caçado por um ex-colega (Evans). No passado, a saga literária de Greaney quase virou filme com Brad Pitt.

Será o terceiro filme de Moura na Netflix e o terceiro com Ana De Armas, após Sergio e Wasp Network: Rede de Espiões.