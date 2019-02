Veja como é produzida a cobiçada estatueta dourada do Oscar

Cada estatueta do Oscar levantada com alegria ou em meio a lágrimas pelos premiados pela Academia de Artes e Ciências, é confeccionada bem longe de Hollywood.

O pessoal da fundição Polich Tallix, a mais de 80 quilômetros de distância ao norte da cidade de Nova York, que é encarregado de confeccionar as estatuetas, que serão entregues em 24 de fevereiro. Elas têm 33 centímetros de altura e um design Art déco bem característico que passam por um polimento de modo a reluzir como um espelho. E na sua base negra brilhante fica faltando a placa com o nome do vencedor, que é colocada após a cerimônia.

A Polich Tallix, que começou a produzir as estatuetas no ano passado, mudou a imagem estilizada do cavaleiro baseando-se nos troféus originais entregues em 1929. A trajetória dessas novas estatuetas, saindo de um pequeno vilarejo no norte de Nova York para chegar ao coração de Hollywood não será tema de algum filme, mas é algo digno de ser visto.

FUNDIÇÃO

Cada estatueta começa a ser produzida em uma versão em cera banhada repetidas vezes em uma cerâmica líquida de cor creme. A cerâmica endurece e a cera derrete para dar espaço ao bronze fundido. Quando a cerâmica é retirada o que temos é uma espécie de versão em estado bruto do emblemático prêmio.

John Menzie e outros funcionários da fundição estão atentos para que cada detalhe da superfície - do "cabelo" do Oscar até o suporte sobre o qual ele está fixado - seja lixado e polido manualmente até se obter um fino acabamento.Para Menzie é emocionante ver as peças serem entregues ao longo da premiação que dura várias horas, e é transmitida pela TV, como ocorreu no ano passado. "Quando Leonardo DiCaprio fazia seu discurso e segurava o seu Oscar eu pensava: 'devo ter feito essa peça'. E gostaria que em seu discurso ele tivesse lido o número de série que estava atrás", Sabe, para poder dizer 'essa fui eu que fiz!".

​MELHORES EFEITOS VISUAIS

Quando a Polich Tallix assumiu a produção dos troféus, substituindo uma companhia de Chicago, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas pediu a ela para criar uma estátua mais fiel à original. O artista da fundição Daniel Plonski escaneou em 3D uma antiga estatueta e outra mais recente e aproveitou os atributos desejados de uma e outra para criar uma nova obra. A restauração do Oscar foi sutil; os traços do rosto estão mais definidos, vemos mais as orelhas e parte do "cabelo" e a espada está apoiada de modo mais confortável entre suas pernas.

"O truque era não criar uma peça demasiadamente diferente", disse Plonski. A diferença mais importante é imperceptível para o público: a estatueta voltou a ser fundida em bronze, não em liga de peltre.

E O PRÊMIO VAI PARA...

As estatuetas são enviadas para o Brooklyn onde são revestidas em ouro 24 quilates na Epner Technology, que está também no seu segundo ano trabalhando na confecção dos Oscars. O presidente da companhia, David Epner, disse que antes de se envolver na produção do prêmio, o ator F. Murray Abraham e outros ganhadores haviam pedido a ele novos banhos de ouro em seus troféus que estavam desgastados. Ele promete que isto não ocorrerá mais com o novo processo, que inclui um banho de cobre e outro de níquel antes do banho de ouro.

"O ouro perdura durante toda a vida da estatueta, não do vencedor", disse Epner. A Polich Tallix tem mais uma tarefa logo que forem anunciados os indicados: fazer uma placa com o nome de cada vencedor potencial. Os ganhadores recebem o Oscar no palco sem a placa com seu nome, mas em seguida passam por uma mesa nos bastidores para que ela seja colocada. As placas não usadas são destruídas. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

Onde assistir ao Oscar

Na TV

A cerimônia de entrega do Oscar de 2019 será neste domingo, 24, com início às 22h pelo horário de Brasília.

No País, o Oscar será transmitido por dois canais, de TV aberta e fechada. Na Globo, a transmissão vai iniciar com alguns prêmios já entregues, por começar apenas após o programa Big Brother Brasil 19.

O Oscar será transmitido também pelo canal pago TNT, que inicia a exibir o tapete vermelho já às 21h. A premiação começa às 22h e será transmitida na íntegra pelo canal.

Para quem gosta de acompanhar o tapete vermelho, o desfile de celebridades que participam da premiação será transmitido pelo canal pago E! a partir das 19h.

Na internet

Os assinantes da TNT podem assistir à premiação por meio do serviço de streaming do canal, o TNT GO. É possível, também, acompanhar a premiação ao vivo no próprio site do Oscar.

O Estado também vai acompanhar a premiação minuto a minuto, com informações do editor do Caderno 2, Ubiratan Brasil, direto de Los Angeles, e com comentários dos críticos Luiz Carlos Merten e Luiz Zanin.