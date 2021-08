'Viúva Negra' ajudou Disney a arrecadar US$ 125 mi em receitas online

A Walt Disney argumentou, na sexta, 20, em meio a processo judicial, que arrecadou US$ 125 milhões em receitas online com o filme de super-herói da Marvel Viúva Negra, três semanas depois de ser processada pela estrela do longa-metragem Scarlett Johansson.

A atriz processou a Disney no mês passado, alegando que a empresa violou o contrato ao oferecer o filme em streaming ao mesmo tempo em que passava nos cinemas.

A multinacional de entretenimento rebateu o pedido de Johansson por um julgamento civil em Los Angeles, requisitando que o processo fosse enviado para arbitragem em Nova York.

O processo de Johansson, apresentado no Tribunal Superior de Los Angeles, argumentou que a estratégia de liberação dupla de Viúva Negra havia reduzido sua remuneração.

A Disney rebateu dizendo que "não havia mérito" no processo, acrescentando que o lançamento online do filme "aumentou significativamente a capacidade dela (Johansson) de ganhar uma remuneração adicional além dos US$ 20 milhões que ela recebeu até o momento".

O resultado do processo pode ter desdobramentos maiores na indústria do entretenimento, à medida que as empresas de mídia tentam construir seus serviços de streaming oferecendo programação premium na atração de assinantes.

