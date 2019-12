'Viúva Negra': veja o primeiro trailer do novo filme da Marvel

O tão aguardado momento chegou: a gigante Marvel lançou na manhã desta terça-feira, 3, o primeiro trailer de Viúva Negra, novo filme do estúdio que promete inaugurar a fase quatro de seu universo cinematográfico. No vídeo, é possível ver Scarlett Johansson brilhando novamente no papel da agente Natasha Romanoff.

"Eu não tinha nada, até que arrumei este emprego e esta família. Mas nada dura para sempre", diz Scarlett logo no começo do vídeo, em referência aos acontecimentos de Vingadores: Ultimato. Nos poucos mais de dois minutos do trailer, podemos ver a super espiã voltando para a casa e se reencontrando com a irmã, Yeleva Belova (Florence Pugh).

Quem faz uma rápida aparição é a Melina Vostokoff de Rachel Weisz e o cômico Alexei Shostakov (uma espécie de Capitão América soviético), que vivido por David Harbour, dá um breve respiro para o trailer mais obscuro e regado de ação. Alguns possíveis vilões também pintam na tela para dizer um 'oi'.

Ainda sem sinopse oficial, a expectativa inicial é a de que o filme mostre o que aconteceu com Natasha após os acontecimentos de Capitão América - Guerra Civil. Um breve passeio pela sua infância, mostrando a espiã enquanto ainda era apenas uma jovem e inocente bailarina, é um dos momentos mais aguardados do novo longa.

Sobre o filme, Scarlett disse à Vanity Fair no começo de novembro deste ano, que sentia dificuldades em definir a narrativa do projeto:

"Ainda não tenho uma perspectiva total sobre isso. É um filme que fala sobre perdão próprio, mas que também fala sobre família. Na vida nós amadurecemos várias vezes e temos momentos em que estamos numa espécie de fase de transição. Acho que esse é o caso do filme solo da Viúva Negra, a personagem está vivendo um momento de crise, encarando a si mesma de várias formas e avaliando todas as características que a definem. Essa é a sua jornada".

Veja o trailer logo abaixo:

Aos fãs, vale lembrar que vêm para a Comic Con São Paulo 2019 (CCXP), o produtor e chefe criativo da Marvel Kevin Feige. Ele vai participar de um painel no próximo sábado, 7. Além de Feige, estão confirmados nomes como o de Gal Gadot, Ryan Reynolds, Margot Robbie, e o elenco das séries La Casa de Papel, da Netflix e de His Dark Materials, da HBO . Já pela saga Star Wars, vem Daisy Ridley, John Boyega, J.J. Abrams, entre outros membros da produção. Fique por dentro de tudo o que acontece na CCXP com a programação preparada pelo Estado.

Viúva Negra chega aos cinemas brasileiros em 30 de abril de 2020. A direção é de Cate Shortland com roteiro de Jac Schaeffer.