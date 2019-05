'Vingadores: Ultimato', 'Game of Thrones' e 'RBG' lideram indicações a prêmio da MTV

Com quatro indicações cada um, a série Game of Thrones, o filme Vingadores: Ultimato e o documentário RBG lideram as indicações do MTV Movie & TV Awards, que foram reveladas nesta terça-feira.

Entre os super-heróis de Ultimato, que é o segundo filme de maior bilheteira da história, e a fantasia épica de Game of Thrones, maior produção televisiva de todos os tempos que chega neste domingo ao último episódio, emergiu de forma surpreendente o documentário sobre Ruth Bader Ginsburg, uma das mais populares juízas da Suprema Corte dos Estados Unidos e aclamada entre os críticos do conservadorismo e do presidente do país, Donald Trump.

Ultimato concorrerá ao prêmio de melhor filme contra Infiltrado na Klan, Homem-Aranha: No Aranhaverso, Para Todos os Garotos que Já Amei e Nós.

Já o vencedor do prêmio de melhor série será decidido na disputa entre Game of Thrones, Big Mouth, Riverdale, Schitt's Creek e A Maldição da Residência Hill.

O MTV Movie & TV Awards é uma premiação bem menos ortodoxa dos que as demais de cinema e televisão, reconhecendo, por exemplo, categorias como melhor beijo e melhor luta. Além disso, uma de suas singularidades é que não distingue entre homens e mulheres nos prêmios de atuação.

Dessa forma, na categoria de melhor interpretação em um filme aparecem como indicados Amandla Stenberg (O Ódio que Você Semeia), Lady Gaga (Nasce Uma Estrela), Lupita Nyong'o (Nós), Rami Malek (Bohemian Rhapsody) e Sandra Bullock (Bird Box).

Já o prêmio de melhor interpretação em séries televisivas será disputado entre Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale), Emilia Clarke (Game of Thrones), Gina Rodríguez (Jane, A Virgem), Jason Mitchell ( The Chi ) e Kiernan Shipka (O Mundo Sombrio de Sabrina).

A premiação define os vencedores por meio de votação pública e, por ser realizada próxima das grandes estreias do verão americano, costuma servir de plataforma de lançamento e vitrine para algumas das apostas cinematográficas mais importantes do ano.

A cerimônia do MTV Movie & TV Awards será realizada no próximo dia 17 de junho, em Santa Monica, na Califórnia, e será apresentada por Zachary Levi, que está indicado nas categorias de melhor atuação de comédia e melhor herói pelo filme "Shazam!".