'Vingadores: Ultimato' bate recorde de ingressos vendidos para dia de estreia na China

O filme de super-heróis “Vingadores: Ultimato”, da Marvel, estabeleceu recorde de ingressos vendidos para o dia de lançamento na China, com uma bilheteria de aproximadamente 107,2 milhões de dólares, informou a Walt Disney Co na quarta-feira.

“Ultimato” é o capítulo final de uma jornada contada ao longo de 22 filmes da Marvel com personagens conhecidos mundialmente, como Homem de Ferro, Thor, Hulk e Viúva Negra. No Brasil, o filme estreou nesta quinta-feira, 25, com mais de 900 sessões previamente esgotadas.

Bastante antecipado pelos fãs, o grande desfecho dá continuidade à trama de Vingadores: Guerra Infinita (2018). Thanos, o principal vilão da saga, consegue eliminar metade dos seres do universo ao combinar o poder de todas as Joias do Infinito, artefatos que controlam e representam aspectos como o tempo e a mente.

Abatidos, alguns dos heróis de Vingadores 4 sobreviventes dividem-se entre o esforço de viver na Terra deixada em ruínas e a esperança de reverter toda a destruição causada pelo inimigo alienígena.

Entre eles, destacam-se nomes já aclamados ao longo da cronologia: Tony Stark (Robert Downey Jr.), o Homem de Ferro; Viúva Negra (Scarlett Johansson); Capitão América (Chris Evans); Hulk (Mark Ruffalo); e Thor (Chris Hemsworth).